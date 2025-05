SWISS CLASSIC WORLD LUCERNE 2025:Volkswagen Véhicules Utilitaires présente une exposition spéciale «75 ans du Bus»

Partager Facebook

Le SWISS CLASSIC WORLD 2025 se déroulera du 30 mai au 1er juin au parc des expositions de Lucerne. Il s’agit du plus grand événement de voitures anciennes de Suisse. 200 exposants y présenteront plus de 700 véhicules. Plus de 20’000 visiteurs sont attendus pendant les trois jours. La marque Volkswagen Véhicules Utilitaires sera également représentée avec une exposition spéciale à l’occasion du 75e anniversaire du Bus. Quatre modèles de Bus seront présentés: le légendaire modèle T1 Samba de 1967 dans un coloris rouge et blanc, deux autres modèles d’exposition spéciaux ainsi que le modèle de Bus le plus récent et le plus puissant, à savoir un ID. Buzz GTX avec traction intégrale de 340 ch. La visite de cette exposition spéciale sur le stand 462 de la halle 4 fait partie des immanquables de l’événement.

Le SWISS CLASSIC WORLD, le plus grand événement de voitures de collection en Suisse, aura lieu à Lucerne du 30 mai au 1er juin. À l’occasion du 75e anniversaire du Bus, Volkswagen Véhicules Utilitaires rend hommage au véhicule utilitaire le plus ancien d’Europe avec une exposition spéciale organisée à Lucerne.

Le 8 mars 1950, le premier Transporter, ou T1, quittait les chaînes de production de Wolfsbourg. Depuis, plus de 12,5 millions d’autres Bus – produits à Hanovre à partir de 1956 – lui ont succédé, ce qui en fait également le véhicule utilitaire européen le plus populaire de tous les temps. Culte depuis une éternité. Du T1 au T6.1 de la sixième génération, la même plateforme a toujours fourni la base de tous les dérivés – du Transporter au camping-car emblématique.

C’est pourquoi, à côté du légendaire Bus T1 Samba, un ID. Buzz GTX avec traction intégrale de 340 ch, le modèle Bus le plus récent et le plus puissant jamais construit, sera présenté sur le stand afin de montrer comment ce modèle mythique est entré dans l’ère moderne. En effet, l’ID. Buzz conserve l’ADN et la polyvalence du modèle T1 dans son design.

Cependant la visite de l’exposition spéciale consacrée au Bus sur le stand de Volkswagen Véhicules Utilitaires (stand 462, halle 4) a également autre chose à offrir que les modèles T1 Samba et ID. Buzz. Outre le Bus le plus ancien et le Bus plus récent, deux autres produits phares seront présentés sur le stand, notamment le modèle très rare T2 Last Edition, fabriqué au Brésil. Comme vous le savez, la production du modèle T2 s’est poursuivie jusqu’en 2013 dans l’usine VW d’Anchieta à São Bernardo do Campo au Brésil. Les derniers Bus T2 sont sortis des chaînes de montage brésiliennes avec la série limitée «56 Anos Kombi – Last Edition». À l’époque, AMAG s’est procuré l’un de ces modèles spéciaux limités à 1200 exemplaires.

Un autre modèle légendaire sera présenté sur le stand: un camping-car T3 «Joker», construit en 1986. Ce modèle de camping-car, que VW Véhicules Utilitaires a transformé en collaboration avec WESTFALIA, est en très bon état.

Le SWISS CLASSIC WORLD est un rendez-vous incontournable dans le calendrier des événements de voitures de collection et de voitures classiques dans les régions germanophones. Les 200 exposants présents au salon de Lucerne présenteront plus de 700 voitures de collection. En plus des véhicules classiques, les visiteurs trouveront également un large choix de pièces de rechange, d’accessoires, de modèles réduits, de littérature et bien d’autres choses sur le thème des voitures de collection et des classiques. Par ailleurs, des restaurateurs, des assurances, des clubs et diverses associations présenteront également leurs offres. Une place de marché permettant d’acheter et de vendre des véhicules classiques par des particuliers complète le programme de SWISS CLASSIC WORLD.

Pour en savoir plus sur le SWISS CLASSIC WORLD 2025 à Lucerne, rendez-vous sur www.swissclassicworld.ch