Tout nous lie, rien ne nous unit » : cette phrase pourrait résumer à elle seule le dernier roman de Nathacha Appanah « La nuit au cœur ». Dans cette œuvre bouleversante en lice pour le Goncourt, l’autrice entremêle les histoires de trois femmes victimes de violences conjugales. Parmi elles, deux ont été assassinées par l’homme qui partageait leur vie, la troisième en réchappe de justesse. Cette autre, c’est Natacha Appanah elle-même. Au moment du drame, elle est alors une jeune femme de 25 ans, maltraitée et sous emprise de HC, un homme de trente ans son aîné. Un poète maudit rencontré alors qu’elle avait dix-sept ans et qui l’a « groomée » et « retournée comme un gant », la coupant de sa famille et de ses amis.

En 2021, plus de vingt ans après avoir échappé à la mort et alors qu’elle vit à Bordeaux, Nathacha Appanah convoque ses souvenirs. Le déclic ? L’assassinat de Chahinez Daoud, une immigrante marocaine vivant à quelques kilomètres de là par son conjoint. Une mise à feu et à mort qui vient lui rappeler son propre passé de violence ainsi que l’assassinat en 2000 à l’île Maurice de sa cousine Emma par son mari.

Commence alors une quête pour reconstituer ces assassinats, mais aussi pour redonner vie à ces femmes en explorant leur passé, en creusant leurs espoirs et leurs peurs. Elle réfléchit aussi sur elle-même et décide de « retourner la peau d’une partie de (s)a vie en racontant son angle mort et sa violence ». Comment celle qui devait « faire bonne fille » a pu se faire ainsi manipuler ? Était-elle une victime idéale ? Comment des femmes aux destins aussi différents, issues de milieux sociaux et culturels distincts, ont-elles pu en arriver là ? Lors de son travail d’enquête, l’autrice donne également la parole aux mères des victimes.

L’ouvrage est magnifiquement écrit. Natacha Appanah est constamment à la recherche du mot, de l’expression ou encore de l’image juste pour exprimer l’indicible et rendre compte de ces trois « effacements ».

Une fois le livre refermé, on reste longtemps hanté par l’image de ces femmes qui courent traquées et pourchassées par l’homme qui a partagé leur vie et qui veut la leur prendre.