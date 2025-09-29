OpenAI inaugure Pulse, une boussole numérique pour ChatGPT

Partager Facebook

Avec Pulse, OpenAI franchit une étape clé dans l’évolution de ChatGPT. L’assistant conversationnel se mue en véritable compagnon d’organisation, capable de fournir chaque jour un flux personnalisé d’informations et de rappels, sans attendre d’être sollicité.

Avec Pulse, OpenAI franchit une étape décisive dans l’évolution de son assistant conversationnel. Loin de se limiter au rôle passif de répondeur numérique, ChatGPT se dote désormais d’une fonction proactive pensée comme un véritable partenaire d’organisation. Chaque jour, l’outil propose un flux d’informations personnalisées, présentées sous forme de cartes visuelles, offrant à l’utilisateur un panorama synthétique et immédiatement exploitable. Ce changement marque un véritable glissement de paradigme : l’IA n’attend plus la sollicitation, elle prend l’initiative.

Un flux quotidien ajusté aux usages individuels

Au cœur de Pulse se trouve une sélection contextualisée d’actualités, de rappels et de recommandations. Ces modules thématiques, courts et visuellement épurés, se déploient au gré des interactions récentes de l’utilisateur avec ChatGPT ou avec ses services connectés. Ainsi, un rendez-vous programmé dans l’agenda peut déclencher, sans requête préalable, l’apparition d’informations pratiques sur l’aéroport ou la destination du voyage. L’assistant numérique, jusque-là réactif, s’avance sur le terrain de la prévoyance.

Des intégrations multiples pour une assistance enrichie

Cette innovation s’appuie sur la fonction Connections, qui permet de relier ChatGPT à des plateformes tierces telles que Google Drive, Gmail ou encore Google Calendar. Grâce à cette interopérabilité, Pulse devient capable de suggérer la préparation d’une réunion, de rappeler un anniversaire ou de compiler un compte rendu hebdomadaire. Chaque contenu diffusé est toutefois soumis à un filtrage rigoureux, conçu pour préserver la sécurité et la conformité aux règles éthiques de la plateforme.

Une personnalisation à la carte

Si Pulse se distingue par son automatisme, il n’en reste pas moins ajustable. L’utilisateur peut affiner son flux en « curatant » ses préférences : suivi d’un événement sportif majeur, conseils pédagogiques récurrents ou bilan d’activité hebdomadaire. Par ailleurs, un mécanisme de retour simple, pouce levé ou baissé, permet à l’assistant d’affiner progressivement sa compréhension des attentes individuelles.

Vers un assistant numérique proactif

D’abord réservé aux abonnés Pro sur mobile, dans une version expérimentale, Pulse doit progressivement s’étendre à un public plus large. Pour OpenAI, l’ambition est claire : transformer ChatGPT en compagnon autonome, capable non seulement de répondre mais aussi d’anticiper. Fidji Simo, directrice des applications, résume ainsi cette vision : « Le passage d’une interface de chat à un assistant orienté actions ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour un plus grand nombre de personnes. »

Une promesse d’autonomie accrue

Pour l’heure, Pulse se concentre sur la gestion des courriels et des calendriers. Mais chaque nouvelle source de données reliée à l’écosystème viendra élargir son champ d’action, qu’il s’agisse de la planification professionnelle ou de l’organisation du quotidien personnel. Cette évolution esquisse une mutation profonde : celle d’une intelligence artificielle conçue non plus seulement comme un interlocuteur, mais comme une présence discrète, opérant en arrière-plan pour anticiper les besoins.