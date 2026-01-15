Partager Facebook

Louise, substitut du procureur, brillante et ambitieuse, est prête à tout pour devenir procureure de la République comme feu son papa. Pour cela, il lui faut retourner dans la ville de son enfance et devenir ainsi la cheffe de Judith, sa mère greffière, avec qui elle a toujours eu des relations compliquées et qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans.

Cette comédie noire sur fond de polar et de justice met en scène les relations dysfonctionnelles entre une mère et une fille. Elle est portée par un excellent duo de comédiennes, Louise Bourgoin et Muriel Robin. Le scénario est improbable mais réserve quelques scènes et dialogues savoureux. Un bon moment de divertissement !

La pire mère au monde

Un film de Pierre Mazingarbe

Avec Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret Caille, Gustave Kervern

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 90 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 14 janvier 2026