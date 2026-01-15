Défiez les légendes dans le mode carrière de RIDE 6

Partager Facebook

Le RIDE Fest remplace le format traditionnel des championnats par une approche plus ouverte. En effet, il offre aux joueurs un sentiment de liberté inégalé grâce à un système de progression libre basé sur des chapitres. Les fans peuvent choisir les épreuves auxquelles ils souhaitent participer, qu’il s’agisse de courses individuelles, d’épreuves d’endurance, de championnats ou de contre-la-montre, toutes organisées en zones thématiques selon des critères tels que la catégorie de moto, le constructeur, le type de circuit, les conditions météorologiques ou les champions légendaires.

Cette dernière nouveauté est l’une des plus importantes de RIDE 6, puisque le jeu mettra en scène 10 légendes du monde de la moto. En tant que boss finaux de chapitres dédiés, des icônes telles que Troy Bayliss, Casey Stoner et James Toseland mettront à l’épreuve les compétences des joueurs dans leurs domaines de prédilection. Par exemple, Niccolò Canepa, Peter Hickman et Ian Hutchinson mettront à l’épreuve l’endurance et la précision, tandis que Tyler O’Hara apportera son expérience inégalée sur les Baggers, transformant chaque tour en une démonstration de puissance et de contrôle. La légende Guy Martin reviendra repousser les limites de ses adversaires à l’occasion de courses sur route, tandis que Thomas Chareyre et Skyler Howes incarneront toute la fougue des courses Motard et Off-Road. Affronter ces légendes permettra de débloquer des récompenses exclusives, notamment leurs motos et équipements emblématiques. Les pilotes devront d’abord se forger une réputation au sein du festival en gagnant suffisamment de points de renommée tout au long de leur carrière. Accumuler des points de renommée sera également essentiel pour débloquer de nouveaux événements, élargissant progressivement les défis à chaque chapitre.

Le paddock du RIDE Fest, présenté dans le nouveau trailer, servira de quartier général, un espace où les joueurs pourront gérer l’ensemble des activités liées au jeu. Ils pourront s’y détendre avec les autres pilotes, améliorer leurs motos grâce à l’aide des équipes de mécaniciens, visiter la boutique et personnaliser leur look à l’aide des éditeurs de motos, de casques et de combinaisons de course. Les pilotes seront accompagnés par le DJ officiel du Festival, dont la musique donnera le ton à l’ensemble de l’expérience et introduira chaque chapitre à travers des cinématiques dédiées.

Pensé comme une célébration de la moto, le RIDE Fest permettra aux fans de rejoindre une communauté mondiale de motards et de courir sur certains des circuits les plus emblématiques du monde, réels ou fictifs. RIDE 6 introduit notamment les catégories Maxi Enduro et Bagger, ainsi que des circuits tout-terrain, apportant ainsi une nouvelle dimension à l’expérience de course.

À noter que, afin d’offrir une expérience de jeu adaptée au niveau de chaque joueur, le studio milanais a introduit un nouveau système de double physique permettant aux pilotes de choisir entre le mode Pro et le mode Arcade, adaptant ainsi le gameplay au niveau souhaité de chacun, tout en conservant un noyau de simulation solide.

RIDE 6 sera disponible le 12 février 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store, et en accès anticipé à partir du 9 février 2026.