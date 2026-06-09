Du contenu payant inédit ainsi qu’une mise à jour gratuite sont prévus pour Pokémon Pokopia

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The Pokémon Company a dévoilé le pass d’extension de Pokémon Pokopia qui proposera du contenu additionnel téléchargeable en trois parties pour le jeu de simulation de vie cosy. La première partie permettra de visiter une zone inédite appelée Fonds-Bulleux et sera disponible en août 2026. De plus, la mise à jour gratuite 2.0 de Pokémon Pokopia sera également disponible en août 2026 et ajoutera la capacité Plongée au jeu. De quoi permettre aux joueurs et aux joueuses d’explorer les fonds marins.

Le pass d’extension de Pokémon Pokopia

Le pass d’extension de Pokémon Pokopia est un contenu additionnel payant en trois parties offrant aux joueurs et joueuses l’occasion d’étendre leur aventure de construction urbaine, et ce tout en conservant leurs données de jeu Pokémon Pokopia déjà existantes.

​La première partie, Fonds-Bulleux, sortira en août 2026. Fonds-Bulleux permettra aux joueurs et joueuses de découvrir une ville sous-marine inédite afin d’y rencontrer des Pokémon vivants sous les flots, de découvrir du mobilier à l’esthétique océanique et de dénicher de nouvelles tenues pour Métamorph.

​La partie 2, qui apportera de nouvelles fonctionnalités au jeu, est prévue pour fin 2026. La partie 3, qui donnera accès à une nouvelle ville, est prévue quant à elle pour 2027.

Une mise à jour 2.0 sans frais pour Pokémon Pokopia

La version 2.0 sans frais de Pokémon Pokopia sortira en août 2026 et introduira une toute nouvelle capacité en jeu : Plongée. Cette capacité permettra à Métamorph d’explorer de nouveaux environnements sous-marins pour la toute première fois.

Des objets et bonus d’achats

En se procurant le pass d’extension payant de Pokémon Pokopia, les joueurs pourront récupérer en jeu une méthode permettant de confectionner des blocs et du papier peint avec le motif Métamorph à gogo. De plus, en achetant le pass d’extension payant de Pokémon Pokopia avant le 31 août 2027, ils et elles recevront un code pour 30 lingots de Poké Métal rare. Ce code sera envoyé à l’adresse e-mail associée à leur compte Nintendo et pourra être récupéré depuis le menu « Cadeaux Mystère » du jeu.