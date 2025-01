La Reine des Neiges de Disney s’invite dans Honor of Kings avec de nouveaux objets cosmétiques

Partager Facebook

Dès maintenant, les joueurs peuvent plonger dans un monde magique inspiré du blockbuster célèbre dans le monde entier, et participer à des événements spéciaux pour gagner des skins sur le thème de La Reine des Neiges pour Dame Zhen et Shi ! Honor of Kings est disponible sur iOS et Android : téléchargez le jeu gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Préparez vous à une collaboration inoubliable !

Cet événement passionnant clôturera le Carnaval de la Neige qui a débuté le mois dernier et donnera le coup d’envoi des célébrations du nouvel an 2025.

Un flocon de neige magique est tombé sur le royaume de Honor of Kings et l’a transformé en monde enchanteur juste à temps pour le début de la féérie hivernale. Lorsque Dame Zhen et Shi ont touché le flocon de neige, leurs costumes se sont transformés : elles sont prêtes à déchaîner la magie de l’hiver ! Même les monstres n’ont pas résisté à l’envie de s’amuser et ont revêtu un costume inspiré d’Olaf : ils réservent aux joueurs un accueil glacial ! Grâce à une nouvelle interface inspirée du célèbre château de glace, les joueurs peuvent profiter d’une expérience vraiment immersive.

De plus, jusqu’au 2 février, les joueurs peuvent débloquer des skins Aventure enneigée sur le thème de La Reine des Neiges pour deux héroïnes : Dame Zhen – Aventure enneigée et Shi – Aventure enneigée.

Découvrez des récompenses enchantées !