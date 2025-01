GIANTS Software a confirmé la participation de Farming Simulator 25 au salon LAMMA 2025

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après le succès retentissant de la première participation de la marque Farming Simulator au LAMMA en 2024, GIANTS Software est ravi de revenir au Royaume-Uni avec le dernier opus de la série, Farming Simulator 25, qui est également le plus vendu à ce jour. Lancé en novembre 2024, le jeu a déjà écoulé plus de 2 millions d’exemplaires lors de sa première semaine. Il continue de séduire les agriculteurs virtuels, leur permettant d’explorer des environnements en Amérique du Nord, en Europe et pour la première fois dans la série, en Asie de l’Est.

Agriculteurs virtuels : prise en main et présentations sur scène

Les visiteurs du LAMMA 2025 pourront s’initier à l’agriculture virtuelle grâce aux nombreuses stations de jeu Farming Simulator 25 disponibles sur le salon. Tout le monde est invité à venir découvrir les nouvelles fonctionnalités et les machines impressionnantes du jeu.

L’équipe de GIANTS Software présentera en direct sur scène une sélection des plus de 400 véhicules et outils disponibles dans le jeu, tandis que des créateurs de contenu spécialisés partageront leur expertise avec le public.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.