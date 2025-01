World of Warships entre dans la nouvelle année avec une série d’opérations spéciales

Partager Facebook

Cette première mise à jour de 2025 est une version spéciale des Opérations, avec un tout nouvel ennemi mortel appelé Flagships. Cette mise à jour introduit également un accès anticipé aux croiseurs hollandais, accompagné d’un pass événementiel dédié, trois chapitres couvrant l’aventure épique de la Ballade de Bjorn avec un commandant à gagner, et encore plus de missions de combat remplies de récompenses pour commencer l’année en beauté.

Six opérations spéciales arrivent avec une touche d’originalité

Du 9 janvier au 6 février, des Opérations de navires de haut niveau – qui se dérouleront parallèlement aux Opérations standard en tant que type de combat distinct – font leur apparition dans le jeu, offrant de nouveaux défis aux joueurs assez courageux pour s’y atteler. Ces opérations spéciales mettent en scène un nouvel ennemi mortel, les vaisseaux amiraux, qui agissent comme des chefs d’escadron pour leur flotte et disposent de beaucoup plus de points de vie que les vaisseaux standard pour résister aux efforts tactiques.

Il y aura trois vaisseaux amiraux en haute mer, chacun possédant des compétences et des capacités différentes que les joueurs devront déjouer pour vaincre les adversaires. L’Incendiary Specialist ​ rend ses alliés plus dangereux en augmentant leurs chances de déclencher des incendies, tout en étant lui-même vulnérable aux incendies. LeTorpedo Master augmente la vitesse de rechargement des torpilles pour les alliés, mais il est vulnérable aux dégâts causés par les torpilles en retour. Enfin, l’Iron Fist offre un bonus de vitesse aux alliés, tout en les armant d’obus spéciaux qui pénètrent mieux l’armure. Cependant, lorsque l’Iron Fist est détruit, il endommage tous les navires à proximité.

Au cours des trois premières semaines de la mise à jour, l’un des trois vaisseaux amiraux sillonnera les eaux à la recherche d’une cible, avant que la quatrième semaine ne les réunisse tous les trois pour le défi ultime.

Les croiseurs néerlandais jettent l’ancre dans l’Early Access

Les croiseurs hollandais entrent également en Accès Anticipé du 9 janvier au 6 mars, avec des navires équipés de canons de 128 mm, d’une meilleure pénétration des obus explosifs et de dégâts d’obus perforants, d’une frappe aérienne à longue portée, d’un moteur boosté et de consommables de réparation à refroidissement rapide pour compléter l’ensemble. La nouvelle gamme de navires comprend le croiseur de rang VIII Jaarsveld, le croiseur de rang IX Menno Van Coehoorn et le croiseur de rang X Ultrecht. Un tout nouveau Pass d’événement est également disponible, contenant le Jaarsveld, ainsi que divers camouflages permanents à utiliser sur la nouvelle ligne de croiseurs.

Combattez aux côtés d’un loup de mer légendaire dans l’aventure Bjorn’s Ballad.

Un tout nouveau voyage se profile à l’horizon : la Ballade Aventure de Bjorn débutera le 16 janvier et se poursuivra jusqu’au 6 février. Les joueurs rejoindront le célèbre guerrier, qui a tué de terrifiants monstres marins et navigué jusqu’aux coins les plus sombres de la planète. Cette nouvelle quête entraîne les joueurs dans un voyage épique à travers plusieurs lieux fantastiques et se déroulera en trois chapitres, chacun doté de missions standard et avancées. En terminant ces chapitres pleins d’action, les joueurs obtiendront le commandant Bjorn Stormbreaker, avec six points de compétence, ainsi que des coffres Forsaken et une réduction exclusive sur les packs à thème.

La dernière mise à jour comprend également le retour de la collaboration Creatorverse, la poursuite de l’arsenal de Hambourg, une nouvelle saison de bagarres et bien d’autres choses encore pour permettre aux joueurs de démarrer une nouvelle année dans World of Warships.