La riposte s’organise avec EVE: Uprising

CCP Games lance aujourd’hui EVE: Uprising, la dernière extension narrative de son MMO galactique légendaire EVE Online. Après des mois de travaux, un Prototype de Transmutateur Stellaire activé par l’Empire Amarr s’avère complètement instable, déclenchant une réaction cataclysmique du soleil du système Turnur et la destruction d’une planète entière. Au lendemain de cet enfer, les pilotes intrépides de New Eden doivent s’entendre pour déterminer l’avenir des Empires d’EVE Online. Portez haut vos couleurs et combattez en première ligne pour étendre l’influence de votre faction à travers la galaxie : l’heure de la révolte a sonné !

« Notre objectif avec EVE: Uprising est de donner à notre communauté davantage de contrôle sur les vastes systèmes de New Eden tout en consolidant les relations entre les gens, qu’il s’agisse de groupes de PNJ ou de Capsuliers. » déclare Bergur Finnbogason, le Creative Director d’EVE Online. « Les décisions que vous, vos amis ou vos rivaux allez prendre vont déterminer le futur d’EVE. Chaque action et réaction aura un impact, et contribuera par effet domino à des résultats inattendus et passionnants. »

Le futur de la guerre est plus que jamais entre les mains des Capsuliers de New Eden, grâce la mise à jour des Factional Warfares (FW) qui promet des affrontements toujours plus intenses. Les lignes de front se dessinent à mesure que les joueurs tirent parti des nouvelles fonctionnalités des mécaniques de Ligne de Front et d’Avantage : concentrez-vous sur les conflits qui vous semblent essentiels et redoublez d’efforts pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire de New Eden.

Les trois états opérationnels (Ligne de Front, Opérations de Commandement et Arrière-garde) tout comme les nouveaux systèmes offrent désormais une gamme de récompenses différentes en fonction de la proximité du territoire ennemi, ainsi que des propriétés de gameplay qui ont une répercussion directe sur le champ de bataille. En conquérant un territoire ennemi, l’Avantage permettra aux joueurs de prendre l’ascendant sur leur adversaire direct et d’en faire profiter directement l’ensemble de leur faction. Construire des structures de propagande, compléter des activités spécifiques au système : plus votre faction est impliquée, plus grande sera votre victoire ! À mesure que les FW évoluent, les joueurs verront de nouvelles menaces émerger à New Eden, mais également de nouveaux défis aux conséquences particulièrement inattendues.

La personnalisation prend un nouveau virage avec la première phase du système Heraldry : Paragon Corporation permet aux pilotes d’ajouter divers emblèmes d’alliance et de corporation pour décorer leurs vaisseaux, et portez haut leurs couleurs. Retrouvez les agents de la Paragon Corporation aux stations dédiées à travers les systèmes commerciaux les plus actifs d’EVE Online, et obtenez les emblèmes grâce au système d’échange, où les joueurs soumettent des coques artisanales pour l’emblème de leur choix.

Pour anticiper au mieux la guerre qui s’annonce, les empires ont intensifié les innovations sur leur ligne de production. Dans chaque empire, il est maintenant possible de construire des coques de nouveaux destroyers et dreadnaughts, pour un total de 8 nouveaux navires en plus des 8 frégates et croiseurs sortis le mois dernier. Admirez vos vaisseaux dans les nouveaux hangars très immersifs de certaines structures appartenant aux joueurs : EVE Online franchit encore une nouvelle étape graphique avec cette mise à jour.

EVE: Uprising inclut également différentes améliorations visuelles et sonores qui touchent à tous les aspects du jeu. La dernière itération d’EVE Evolved permet aux joueurs de profiter de bruitages et de musiques améliorés pour les sites FW, tout en bénéficiant de la technologie AMD Fielity FXTM Super Resolution 1.0 et de l’ajout de l’Object Instancing et de l’Occlusion Ambiante. Les Capsuliers hispanophones profitent désormais d’un client dédié, avec des textes et voix entièrement localisés dans leur langue.

Meilleur taux de rafraîchissement, nouvelles options de localisation, amélioration des ombres et du rendu de l’ensemble des ressources d’EVE : le moment est idéal pour s’immerger dans l’univers immense de New Eden et écrire sa propre histoire !

Toutes les informations sur EVE: Uprising, la mise à jour des Factional Warfares, les vaisseaux Navy et plus encore sont disponibles dans ce billet de blog.

EVE Online est disponible en téléchargement gratuit sur www.eveonline.com.