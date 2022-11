Un aperçu de l’Épreuve Takeover dans Need for Speed Unbound

Lors des épreuves Takeover de NFS Unbound, les joueurs devront réaliser des drifts spectaculaires, récupérer des objets à collectionner et surclasser les pilotes les plus stylés de Lakeshore pour prendre le contrôle des quartiers de la ville. Vitesse et style sont les deux ingrédients indispensables pour atteindre le Grand, la course de rue ultime de Lakeshore.

Conçu pour la nouvelle génération de technologies, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 IPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC le 2 décembre 2022.