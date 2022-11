River of Blood l’extension 3 de Back 4 Blood annoncée

Partager Facebook

La sortie de la prochaine extension DLC est prévue pour le 6 décembre 2022, dans le cadre du Passe annuel Back 4 Blood, Back 4 Blood : Édition Deluxe, Back 4 Blood : Édition Ultimate, ou via un achat seul.

River of Blood inclura une toute nouvelle campagne scénarisée avec une mission captivante sur cinq cartes dans laquelle les joueurs devront remonter une rivière, s’arrêtant à différents points le long du chemin pour collecter des fournitures et affronter de nouvelles menaces ennemies. Pour mieux aider les Nettoyeurs dans cette mission, l’extension présente Tala, une ancienne adepte de secte devenue « Nettoyeur », accompagnée d’un Infesté nommé Jeff, un Géant amical qui peut être invoqué pour aider l’équipe. Jeff provoque un énorme chaos lorsqu’il est appelé par Tala ou d’autres Nettoyeurs de son équipe. River of Blood comprend également huit skins de personnages et 12 skins d’armes exclusifs, ainsi que de nouvelles armes, accessoires et cartes. ​

​​

​De plus, la mise à jour Trial of the Worm sera disponible gratuitement pour tous les détenteurs de Back 4 Blood et sortira parallèlement à l’extension River of Blood. Trial of the Worm est un mode PvE coopératif dans lequel les joueurs choisissent leur chemin le long d’une chaîne de quatre cartes tout en gagnant des points de ravitaillement en cours de route. Les joueurs peuvent ajouter des modificateurs de corruption ou choisir les chemins les plus dangereux pour augmenter la difficulté et donc le nombre de points de ravitaillement accordés. Ceux qui recherchent un défi ou une difficulté plus personnalisée peuvent tenter de terminer Trial of the Worm avec un score élevé pour gagner la première place du classement en ligne.

​​

​Enfin, l’événement des fêtes de Back 4 Blood revient du 6 décembre 2022 au 4 janvier 2023, où les joueurs peuvent profiter de décorations festives à Fort Hope, écouter de la musique de fêtes sur le juke-box et récupérer des skins, des emblèmes, des skins d’armes et des sprays sur la thématique des fêtes. Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

​​

​River of Blood fait suite aux extensions DLC Children of the Worm et Tunnels of Terror disponibles dès à présent.