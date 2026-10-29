La saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone : arrive le 6 novembre

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La Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 et de Call of Duty: Warzone débarque le 6 novembre ! Mais les festivités commencent dès ce vendredi, avec l’arrivée des modes Infectés et Possession à l’occasion de la pré-saison Halloween.

Dès le lancement de la Saison 1, le Multijoueur accueillera de nouvelles cartes, dont Backstab et Canyon, une version revisitée de Shoot House et le très apprécié mode Grind. Le mode Kill Block: Crash fera également son apparition, avec une carte statique mettant Crash au cœur de l’action.

Dans DMZ, les joueurs pourront explorer le dangereux nouveau complexe X01. De son côté, Call of Duty: Warzone accueillera deux nouvelles cartes, Hajin et Zodiac, tandis que le contenu Black Cell sera porté par l’opérateur XERO, qui complète cette saison particulièrement riche en contenu.

Plus de six cartes : Affrontez les intempéries sur Backstab, une carte ravagée par la guerre, combattez au milieu d’imposantes parois rocheuses sur Canyon et redécouvrez Shoot House dans une version revisitée. À la mi-saison, de nouveaux environnements feront leur apparition, notamment Ministry, Overflow et d’autres cartes encore [CONFIDENTIELLES]. Sans oublier Shipment, déjà disponible en amont de la Saison 1 !



Affrontez les intempéries sur Backstab, une carte ravagée par la guerre, combattez au milieu d’imposantes parois rocheuses sur Canyon et redécouvrez Shoot House dans une version revisitée. À la mi-saison, de nouveaux environnements feront leur apparition, notamment Ministry, Overflow et d’autres cartes encore [CONFIDENTIELLES]. Sans oublier Shipment, déjà disponible en amont de la Saison 1 ! Kill Block: Crash : Plongez dans Kill Block, où la carte reste statique et où Crash occupe une place centrale. Plusieurs modes de jeu du Multijoueur classique seront également disponibles.



Plongez dans Kill Block, où la carte reste statique et où Crash occupe une place centrale. Plusieurs modes de jeu du Multijoueur classique seront également disponibles. Plus de six modes : Célébrez Halloween avec l’arrivée anticipée des modes Infectés et Possession. Dès le lancement de la Saison 1, retrouvez le mode Grind, très apprécié des joueurs, ainsi que Drop Zone et Gauntlet 1v1 dans le cadre de l’événement Wager Match. D’autres modes viendront enrichir l’expérience à partir de la mi-saison.

Infiltrez X01 : Les forces nord-coréennes ont établi leur base dans une ancienne installation russe située aux abords de Hajin, connue sous le nom de X01. Explorez ses vastes zones de stockage et ses dépôts de véhicules, aventurez-vous dans ses laboratoires souterrains et ses chaînes de production, puis infiltrez la chambre forte Deep Vault. Avec son dédale de tunnels et ses dangers imprévisibles, X01 exigera une préparation minutieuse, un équipement adapté et une parfaite coordination entre les membres de votre escouade



Les forces nord-coréennes ont établi leur base dans une ancienne installation russe située aux abords de Hajin, connue sous le nom de X01. Explorez ses vastes zones de stockage et ses dépôts de véhicules, aventurez-vous dans ses laboratoires souterrains et ses chaînes de production, puis infiltrez la chambre forte Deep Vault. Avec son dédale de tunnels et ses dangers imprévisibles, X01 exigera une préparation minutieuse, un équipement adapté et une parfaite coordination entre les membres de votre escouade Nouveaux ordres et nouvelles menaces : Ghost guidera les opérateurs à travers de nouveaux ordres de mission dans DMZ, alors qu’ils s’enfonceront davantage dans X01. Toutes les informations supplémentaires concernant les menaces présentes dans le complexe ont été supprimées des données interceptées.



Ghost guidera les opérateurs à travers de nouveaux ordres de mission dans DMZ, alors qu’ils s’enfonceront davantage dans X01. Toutes les informations supplémentaires concernant les menaces présentes dans le complexe ont été supprimées des données interceptées. Nouveaux équipements, extractions et événements : De nouveaux équipements puissants feront leur apparition, mais leurs détails restent pour l’instant [CONFIDENTIELS]. Lorsque les points d’extraction du complexe commenceront à se verrouiller, les joueurs devront effectuer les actions nécessaires pour réussir à s’échapper… ou mourir en essayant ! Tout au long de la Saison 1, les opérateurs de DMZ pourront également participer à de nombreux événements, dont des traques de commandants spéciales, et obtenir de précieuses récompenses.