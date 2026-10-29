Le nouvel Indie World à fait rimer cosy et chaos sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch

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Les temps forts ont inclus Witchbrook, Spirit Crossing, RACCOIN: Chaos Max Edition et plus encore.

Qu’ont en commun Witchbrook, une simulation de vie ensorcelante, Tenjutsu, un roguelite de combat intense, et Kitsune: The Journey of Adashino, la mystérieuse aventure d’une jeune fille renarde ? Tous trois témoignent de la créativité sans limites des titres annoncés dans l’Indie World d’aujourd’hui. La présentation a dévoilé une sélection variée de jeux indé à venir cette fin d’année et en 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Au programme aujourd’hui, quatre jeux originaux voient l’arrivée d’une démo gratuite dans la journée sur le Nintendo eShop : Haunted Paws, une aventure paranormale en coop qui a du chien, Petal Runner, un RPG en monde ouvert réalisé en pixel art, RACCOIN: Chaos Max Edition, un roguelike inspiré des machines pousse-pièces, et Winds of Viridia, un jeu d’action-aventure tout juste dévoilé. Les fans de pandas et de nettoyage ne sont pas en reste, avec la version complète de Douillettage Service de Bao Bao qui fait également son arrivée aujourd’hui.

Pour les adeptes d’expériences multijoueur mouvementées, la présentation a également mis en avant des jeux en coop et en compétition hauts en couleur, entre chaos sur le fairway dans Super Battle Golf, ratons laveurs espiègles dans Dumpster Gang et horreur mêlant physique et collecte de butin dans R.E.P.O.

Des aventures cosy aux jeux d’action intenses et bien plus encore, il y a des jeux indé pour tous les goûts sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Retrouvez ci-dessous davantage d’informations sur les titres annoncés au cours de la présentation (listés par ordre alphabétique). Pour en savoir plus sur les disponibilités d’achat, les précommandes et les listes de souhaits, ou pour obtenir davantage de détails sur les jeux, rendez-vous sur le Nintendo eShop.

City of None, par Extremely OK Games et Noel & Liam Berry : aventurez-vous dans une métropole peuplée d’Éthers étranges, de bêtes dangereuses et de redoutables robots dans City of None, un tout nouveau jeu de plateforme mêlant action et réflexion, par l’un des cocréateurs de Celeste. Chacun des cinq secteurs de la ville se distingue par son environnement, son style de jeu et sa palette de quatre couleurs, entre chemins sinueux, objets uniques et ennemis à affronter au cours de combats rapides et intuitifs. Améliorez votre équipement grâce aux précieuses ressources que vous trouverez et sauvez l’avenir de la ville face aux insatiables Barons. City of None fera son arrivé en 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

: aventurez-vous dans une métropole peuplée d’Éthers étranges, de bêtes dangereuses et de redoutables robots dans City of None, un tout nouveau jeu de plateforme mêlant action et réflexion, par l’un des cocréateurs de Celeste. Chacun des cinq secteurs de la ville se distingue par son environnement, son style de jeu et sa palette de quatre couleurs, entre chemins sinueux, objets uniques et ennemis à affronter au cours de combats rapides et intuitifs. Améliorez votre équipement grâce aux précieuses ressources que vous trouverez et sauvez l’avenir de la ville face aux insatiables Barons. City of None fera son arrivé sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Dumpster Gang, par Curve Games et Coyote House Games : goûtez aux joies de la vie de raton laveur dans ce jeu bac à sable en coop en ligne*1 chaotique, jouable à quatre. Fouillez, chapardez, dévalisez tout ce qui est à portée de patte et commettez de menus méfaits tout en coopérant pour accomplir des missions absurdes et échapper à l’implacable exterminateur. Regagnez votre repaire pour le personnaliser avec les trésors dénichés lors de vos aventures nocturnes. Les commandes à la souris sont prises en charger et il est également possible d’utiliser GameShare*2 en local ou en ligne via GameChat. Dumpster Gang fera son arrivée en mars 2027 sur Nintendo Switch 2.

goûtez aux joies de la vie de raton laveur dans ce jeu bac à sable en coop en ligne*1 chaotique, jouable à quatre. Fouillez, chapardez, dévalisez tout ce qui est à portée de patte et commettez de menus méfaits tout en coopérant pour accomplir des missions absurdes et échapper à l’implacable exterminateur. Regagnez votre repaire pour le personnaliser avec les trésors dénichés lors de vos aventures nocturnes. Les commandes à la souris sont prises en charger et il est également possible d’utiliser GameShare*2 en local ou en ligne via GameChat. Dumpster Gang fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Haunted Paws, par LazyFlock : deux toutous se lancent dans une mission : retrouver leur maîtresse dans un manoir hanté. Dans cette aventure à deux en coop, créez et personnalisez vos propres chiots, puis faites équipe en coop locale, notamment via GameShare*2, ou en ligne*1. Explorez des lieux mystérieux, résolvez des énigmes, faites d’étranges rencontres et affrontez des créatures inquiétantes en suivant la piste qui vous mènera toujours plus loin dans le manoir. Haunted Paws fera son arrivée en mai 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

: deux toutous se lancent dans une mission : retrouver leur maîtresse dans un manoir hanté. Dans cette aventure à deux en coop, créez et personnalisez vos propres chiots, puis faites équipe en coop locale, notamment via GameShare*2, ou en ligne*1. Explorez des lieux mystérieux, résolvez des énigmes, faites d’étranges rencontres et affrontez des créatures inquiétantes en suivant la piste qui vous mènera toujours plus loin dans le manoir. Haunted Paws fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. Kitsune: The Journey of Adashino, par room6 : une jeune fille renarde et une grenouille se retrouvent sur une mystérieuse île plongée dans l’obscurité dans ce jeu d’action-aventure en 3D inspiré du folklore japonais. Explorez l’île et illuminez les sanctuaires pour révéler de nouveaux passages et mettre au jour des secrets cachés. Mais prenez garde, des oni malveillants rôdent dans l’ombre, et votre réserve de lumière est limitée. Fuyez le danger lors de séquences de courses-poursuites et frayez-vous un chemin au cours d’une longue nuit baignée par la lune d’automne. Kitsune: The Journey of Adashino fera son arrivée au printemps 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

: une jeune fille renarde et une grenouille se retrouvent sur une mystérieuse île plongée dans l’obscurité dans ce jeu d’action-aventure en 3D inspiré du folklore japonais. Explorez l’île et illuminez les sanctuaires pour révéler de nouveaux passages et mettre au jour des secrets cachés. Mais prenez garde, des oni malveillants rôdent dans l’ombre, et votre réserve de lumière est limitée. Fuyez le danger lors de séquences de courses-poursuites et frayez-vous un chemin au cours d’une longue nuit baignée par la lune d’automne. Kitsune: The Journey of Adashino fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. My Arms Are Longer Now, par Toot Games and Jackbox Games : incarnez un bras démesurément long et faufilez-vous à travers les conduits d’aération, par les fenêtres ou encore sous les tables pour commettre des larcins toujours plus improbables. Passez chaque lieu au peigne fin à la recherche de butin, de la petite monnaie jusqu’aux chiens de race, tandis qu’un détective à l’aube de la retraite commente vos méfaits et interroge les victimes. Personnalisez votre bras avec des tatouages, des morsures, des poils et bien plus encore pour semer la pagaille avec votre style bien à vous. Découvrez une galerie de 48 personnages entièrement doublés par des humoristes australiens lorsque My Arms Are Longer Now fera son arrivée le 11 mars 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

: incarnez un bras démesurément long et faufilez-vous à travers les conduits d’aération, par les fenêtres ou encore sous les tables pour commettre des larcins toujours plus improbables. Passez chaque lieu au peigne fin à la recherche de butin, de la petite monnaie jusqu’aux chiens de race, tandis qu’un détective à l’aube de la retraite commente vos méfaits et interroge les victimes. Personnalisez votre bras avec des tatouages, des morsures, des poils et bien plus encore pour semer la pagaille avec votre style bien à vous. Découvrez une galerie de 48 personnages entièrement doublés par des humoristes australiens lorsque My Arms Are Longer Now fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Petal Runner, par Nano Park Studios et iam8bit Presents : suivez Cali et son acolyte Kira dans un récit initiatique au charme rétro, au cœur d’un monde ouvert solarpunk. Rejoignez une équipe de coursiers d’élite à moto chargés de livrer la dernière génération d’animaux de compagnie numériques, et parcourez une magnifique ville côtière minutieusement détaillée en pixel art. Découvrez une histoire touchante sur la vie, la perte et les épreuves qui nous façonnent dans Petal Runner, disponible en exclusivité console le 8 mars 2027 sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

: suivez Cali et son acolyte Kira dans un récit initiatique au charme rétro, au cœur d’un monde ouvert solarpunk. Rejoignez une équipe de coursiers d’élite à moto chargés de livrer la dernière génération d’animaux de compagnie numériques, et parcourez une magnifique ville côtière minutieusement détaillée en pixel art. Découvrez une histoire touchante sur la vie, la perte et les épreuves qui nous façonnent dans Petal Runner, disponible en exclusivité console sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. RACCOIN: Chaos Max Edition, par Playstack and Doraccoon : poussez votre chance pièce après pièce dans ce roguelike sonnant et trébuchant. Combinez des pièces spéciales à de puissants objets pour déclencher des cascades de pièces lors de combos spectaculaires et obtenir des scores incroyables. Jouez avec huit personnages, chacun avec ses propres pièces et style de jeu. Le jeu inclut également un skin de borne d’arcade exclusif à la version Nintendo Switch 2, et la prise en charge du mode souris. RACCOIN: Chaos Max Edition fera son arrivée le 10 novembre sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

: poussez votre chance pièce après pièce dans ce roguelike sonnant et trébuchant. Combinez des pièces spéciales à de puissants objets pour déclencher des cascades de pièces lors de combos spectaculaires et obtenir des scores incroyables. Jouez avec huit personnages, chacun avec ses propres pièces et style de jeu. Le jeu inclut également un skin de borne d’arcade exclusif à la version Nintendo Switch 2, et la prise en charge du mode souris. RACCOIN: Chaos Max Edition fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. R.E.P.O., par semiwork : Lancez-vous à la chasse aux trésors dans les vestiges hantés de l’humanité dans ce jeu d’horreur en coop en ligne*1. De céramiques délicates à d’imposants pianos, partez récupérer toutes sortes d’objets à l’aide d’un outil obéissant aux lois de la physique. La coopération sera essentielle pour explorer des environnements hostiles truffés de dangers mortels, car la moindre imprudence peut rapidement faire tourner au désastre une opération bien engagée. Les niveaux sont générés de façon procédurale, de manière que chaque partie soit unique. R.E.P.O. fera son arrivée en 2027 sur Nintendo Switch 2.

Lancez-vous à la chasse aux trésors dans les vestiges hantés de l’humanité dans ce jeu d’horreur en coop en ligne*1. De céramiques délicates à d’imposants pianos, partez récupérer toutes sortes d’objets à l’aide d’un outil obéissant aux lois de la physique. La coopération sera essentielle pour explorer des environnements hostiles truffés de dangers mortels, car la moindre imprudence peut rapidement faire tourner au désastre une opération bien engagée. Les niveaux sont générés de façon procédurale, de manière que chaque partie soit unique. R.E.P.O. fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Slime Rancher 2, par Monomi Park : reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis qu’elle rejoint l’Île Arc-en-Ciel, une terre regorgeant de mystères anciens et de nouveaux slimes frétillants à attraper. Percez les secrets de l’île tout en construisant et en élevant des slimes dans une magnifique serre qui surplombe le nouveau foyer prismatique de Beatrix. Slime Rancher 2 fera son arrivée en janvier 2027 sur Nintendo Switch 2.

reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis qu’elle rejoint l’Île Arc-en-Ciel, une terre regorgeant de mystères anciens et de nouveaux slimes frétillants à attraper. Percez les secrets de l’île tout en construisant et en élevant des slimes dans une magnifique serre qui surplombe le nouveau foyer prismatique de Beatrix. Slime Rancher 2 fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Spirit Crossing, par Spry Fox Inc. : construisez votre vie au-dessus des nuages dans ce MMO de simulation de vie collaboratif plein de fantaisie par les créateurs de Cozy Grove. Rejoignez une communauté haute en couleur en ligne*1 et liez-vous d’amitié avec des esprits égarés, des humains et des oursons pétillants pour pour affronter les tempêtes et rétablir les liens brisés entre les mondes. Personnalisez votre look, concevez l’espace ultime pour accueillir vos amis, ou installez-vous simplement pour regarder passer les nuages. Spirit Crossing fera son arrivée en exclusivité console le 16 novembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

: construisez votre vie au-dessus des nuages dans ce MMO de simulation de vie collaboratif plein de fantaisie par les créateurs de Cozy Grove. Rejoignez une communauté haute en couleur en ligne*1 et liez-vous d’amitié avec des esprits égarés, des humains et des oursons pétillants pour pour affronter les tempêtes et rétablir les liens brisés entre les mondes. Personnalisez votre look, concevez l’espace ultime pour accueillir vos amis, ou installez-vous simplement pour regarder passer les nuages. Spirit Crossing fera son arrivée en exclusivité console sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Super Battle Golf, par Oro Interactive et Brimstone : préparez-vous pour une course golfique sans merci où jusqu’à huit personnes prennent d’assaut le green pour terminer chaque trou en un minimum de coups, à grand renfort d’armes et d’objets aussi bien défensifs qu’offensifs pour saboter la partie de leurs adversaires. Affrontez-vous sur des parcours hauts en couleur, personnalisez votre apparence et lancez-vous dans des parties effrénées où tout le monde joue en même temps, en ligne*1 et en multiplateforme. Super Battle Golf fera son arrivée le 25 mars 2027 sur Nintendo Switch 2.

: préparez-vous pour une course golfique sans merci où jusqu’à huit personnes prennent d’assaut le green pour terminer chaque trou en un minimum de coups, à grand renfort d’armes et d’objets aussi bien défensifs qu’offensifs pour saboter la partie de leurs adversaires. Affrontez-vous sur des parcours hauts en couleur, personnalisez votre apparence et lancez-vous dans des parties effrénées où tout le monde joue en même temps, en ligne*1 et en multiplateforme. Super Battle Golf fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Sword of the Sea, par Fictions and Giant Squid : surfez sur de spectaculaires vagues de sable et des eaux scintillantes dans cette aventure envoûtante, par le studio à l’origine d’ABZÛ et The Pathless. Parcourez déserts, glaciers et mers scintillantes en surfant sur votre Aéroépée magique et explorez la mystérieuse Nécropole dans une quête épique pour restaurer un océan perdu. Prenez votre élan pour surfer, enchaîner les figures et découvrir des passages secrets à mesure que le monde qui vous entoure reprend vie. Sword of the Sea fera son arrivée le 29 octobre sur Nintendo Switch 2.

surfez sur de spectaculaires vagues de sable et des eaux scintillantes dans cette aventure envoûtante, par le studio à l’origine d’ABZÛ et The Pathless. Parcourez déserts, glaciers et mers scintillantes en surfant sur votre Aéroépée magique et explorez la mystérieuse Nécropole dans une quête épique pour restaurer un océan perdu. Prenez votre élan pour surfer, enchaîner les figures et découvrir des passages secrets à mesure que le monde qui vous entoure reprend vie. Sword of the Sea fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Tenjutsu, par Devolver Digital et Deepnight Games : Secret Garden City est sous l’emprise d’un redoutable syndicat du crime, et seule une personne peut encore se dresser contre eux. Incarnez une criminelle renégate déterminée à démanteler une à une les puissantes factions de la ville dans ce roguelike de combat en vue de dessus, signé par designer de Dead Cells. Maniez les systèmes de combat au corps à corps féroces et maîtrisez un arsenal varié d’armes, d’améliorations et de techniques pour mettre fin à la mainmise des syndicats sur la ville. Tenjutsu fera son arrivée en 2027 sur Nintendo Switch 2.

Secret Garden City est sous l’emprise d’un redoutable syndicat du crime, et seule une personne peut encore se dresser contre eux. Incarnez une criminelle renégate déterminée à démanteler une à une les puissantes factions de la ville dans ce roguelike de combat en vue de dessus, signé par designer de Dead Cells. Maniez les systèmes de combat au corps à corps féroces et maîtrisez un arsenal varié d’armes, d’améliorations et de techniques pour mettre fin à la mainmise des syndicats sur la ville. Tenjutsu fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Threads of Time, par Balor Games et Riyo Games : dans ce RPG épique au tour par tour, rassemblez un groupe de héros venant de différentes époques, embarquez pour un voyage à travers le temps et et dévoilez un complot menaçant de défaire le passé, le présent et l’avenir. Mêlant graphismes colorés et pixel art, avec une campagne narrative approfondie et plus de 100 morceaux originaux, ce titre remet la magie des JRPG classiques au goût du jour. Threads of Time fera son arrivée à l’été 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

: dans ce RPG épique au tour par tour, rassemblez un groupe de héros venant de différentes époques, embarquez pour un voyage à travers le temps et et dévoilez un complot menaçant de défaire le passé, le présent et l’avenir. Mêlant graphismes colorés et pixel art, avec une campagne narrative approfondie et plus de 100 morceaux originaux, ce titre remet la magie des JRPG classiques au goût du jour. Threads of Time fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Winds of Viridia, par Shark Jump : un enfant s’éveille d’une graine, déterminé à rétablir l’équilibre de Viridia, une grande civilisation au bord de l’extinction, dans ce jeu d’action-aventure fluide et immersif. Courez, glissez, agrippez et propulsez-vous pour explorer des lieux cachés, découvrir des reliques et vous battre aux côtés de votre compagnon Scarax. Porté par une bande-son originale signée par les compositeurs primés Kevin Penkin et Christopher Larkin, Winds of Viridia fera son arrivée début 2027 sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

un enfant s’éveille d’une graine, déterminé à rétablir l’équilibre de Viridia, une grande civilisation au bord de l’extinction, dans ce jeu d’action-aventure fluide et immersif. Courez, glissez, agrippez et propulsez-vous pour explorer des lieux cachés, découvrir des reliques et vous battre aux côtés de votre compagnon Scarax. Porté par une bande-son originale signée par les compositeurs primés Kevin Penkin et Christopher Larkin, Winds of Viridia fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop. Witchbrook, par Chucklefish : découvrez un univers enchanteur dans cette simulation de vie ensorcelante jouable à quatre en ligne*1. Entamez une nouvelle vie à Portmousse, une ville portuaire animée, tout en étudiant à l’université Witchbrook pour obtenir votre diplôme et forger votre avenir. Liez des amitiés, trouvez l’amour et explorez un monde enchanteur dans Witchbrook, qui fera son arrivée le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Outre les jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, dont :

Douillettage Service de Bao Bao, par Destroyer Doggo : incarnez Bao Bao, un adorable panda passionné de nettoyage, et décrassez de charmants environnements pastels en pixel art pour leur rendre tout leur éclat. Jouez en solo ou à quatre en coop en ligne*1, et nettoyez à votre rythme au son d’une bande-son apaisante composée de plus de 50 morceaux originaux. Douillettage Service de Bao Bao fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

: incarnez Bao Bao, un adorable panda passionné de nettoyage, et décrassez de charmants environnements pastels en pixel art pour leur rendre tout leur éclat. Jouez en solo ou à quatre en coop en ligne*1, et nettoyez à votre rythme au son d’une bande-son apaisante composée de plus de 50 morceaux originaux. Douillettage Service de Bao Bao fera son arrivée sur Nintendo Switch. Everything is Crab, par Secret Mode et Odd Dreams Digital : adaptez-vous et survivez en tant que Darwin, une petite créature bleue au potentiel illimité, dans ce roguelite d’évolution animale. Combattez, évitez ou encore liez-vous d’amitié avec d’étranges créatures, et choisissez parmi plus de 140 talents basés sur l’évolution pour concevoir une chimère aussi redoutable que bizarre. Everything is Crab fera son arrivée le 26 novembre sur Nintendo Switch, le même jour que Everything is Crab – Nintendo Switch 2 Edition, une version qui offrira des graphismes améliorés et la prise en charge des commandes à la souris des Joy-Con 2. Si vous disposez d’un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch, vous pouvez le mettre à niveau gratuitement vers sa version Nintendo Switch 2 Edition.

Dreams Digital : adaptez-vous et survivez en tant que Darwin, une petite créature bleue au potentiel illimité, dans ce roguelite d’évolution animale. Combattez, évitez ou encore liez-vous d’amitié avec d’étranges créatures, et choisissez parmi plus de 140 talents basés sur l’évolution pour concevoir une chimère aussi redoutable que bizarre. Everything is Crab fera son arrivée sur Nintendo Switch, le même jour que Everything is Crab – Nintendo Switch 2 Edition, une version qui offrira des graphismes améliorés et la prise en charge des commandes à la souris des Joy-Con 2. Si vous disposez d’un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch, vous pouvez le mettre à niveau gratuitement vers sa version Nintendo Switch 2 Edition. Finding Polka, par PARCO GAMES et lidlocks : suivez Fendy dans une aventure chaleureuse à la recherche d’un chien qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Polka, le chien qu’elle avait lorsqu’elle était petite. Entièrement réalisé à la main à partir d’illustrations au stylo-bille, cette charmante aventure interactive mêle personnages excentriques hauts en couleur, esthétique chaleureuse et récit plein d’entrain. La version Nintendo Switch inclut également un niveau supplémentaire en tant que contenu téléchargeable*3. Finding Polka fera son arrivée au printemps 2027 sur Nintendo Switch.

: suivez Fendy dans une aventure chaleureuse à la recherche d’un chien qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Polka, le chien qu’elle avait lorsqu’elle était petite. Entièrement réalisé à la main à partir d’illustrations au stylo-bille, cette charmante aventure interactive mêle personnages excentriques hauts en couleur, esthétique chaleureuse et récit plein d’entrain. La version Nintendo Switch inclut également un niveau supplémentaire en tant que contenu téléchargeable*3. Finding Polka fera son arrivée sur Nintendo Switch. Floor Plan: Slap Out Of It!, par Turbo Button : une aventure de baffes et d’énigmes hilarante qui fera travailler vos neurones et vos bras filiformes. Explorez des tours impossibles aux étages de type bac à sable bourrés de secrets, croisez des personnages étranges et enchaînez les déductions. Le pouvoir est entre vos bras extensibles. Tout ce qui est à portée est agréablement interactif, alors explorez et frappez tout ce qui vous entoure… Qui sait ce qui pourrait se produire ? Floor Plan: Slap Out Of It! – Nintendo Switch 2 Edition et Floor Plan: Slap Out Of It! sur Nintendo Switch feront leur arrivée au printemps 2027 .

une aventure de baffes et d’énigmes hilarante qui fera travailler vos neurones et vos bras filiformes. Explorez des tours impossibles aux étages de type bac à sable bourrés de secrets, croisez des personnages étranges et enchaînez les déductions. Le pouvoir est entre vos bras extensibles. Tout ce qui est à portée est agréablement interactif, alors explorez et frappez tout ce qui vous entoure… Qui sait ce qui pourrait se produire ? Floor Plan: Slap Out Of It! – Nintendo Switch 2 Edition et Floor Plan: Slap Out Of It! sur Nintendo Switch feront leur arrivée . HYPERyuki: Snowboard Syndicate, par Acclaim, Inc et Wabisabi Games : courez, faites des figures et visez la victoire dans ce jeu de snowboard survolté inspiré des classiques des sports extrêmes des années 2000. Choisissez votre personnage parmi une galerie de riders, dévalez des pistes inspirées de lieux réels, enchaînez les tricks et affirmez votre style avec des planches et des éléments de personnalisations à débloquer. Il est possible de s’affronter à quatre en écran scindé*4 ou à huit en ligne*1, avec la prise en charge de GameShare*2 en local, et de GameShare en ligne via GameChat. HYPERyuki: Snowboard Syndicate fera son arrivée début 2027 sur Nintendo Switch 2.

courez, faites des figures et visez la victoire dans ce jeu de snowboard survolté inspiré des classiques des sports extrêmes des années 2000. Choisissez votre personnage parmi une galerie de riders, dévalez des pistes inspirées de lieux réels, enchaînez les tricks et affirmez votre style avec des planches et des éléments de personnalisations à débloquer. Il est possible de s’affronter à quatre en écran scindé*4 ou à huit en ligne*1, avec la prise en charge de GameShare*2 en local, et de GameShare en ligne via GameChat. HYPERyuki: Snowboard Syndicate fera son arrivée sur Nintendo Switch 2. Lost and Found Co., par Bit Egg Inc. : chaque objet perdu raconte une histoire dans cette aventure point-and-click fantaisiste. Rejoignez Ducky et aidez les citadins excentriques de Plumville à retrouver leurs affaires perdues, tout en découvrant les secrets dissimulés dans ce monde dessiné à la main. Sur Nintendo Switch 2, il est également possible de profiter du mode souris des Joy-Con 2, des commandes par mouvements pour viser et du jeu en coop locale à quatre*4, ainsi que la prise en charge de GameShare*2. Lost and Found Co. – Nintendo Switch 2 Edition et Lost and Found Co. sur Nintendo Switch feront leur arrivée en exclusivité console temporaire début 2027 .

chaque objet perdu raconte une histoire dans cette aventure point-and-click fantaisiste. Rejoignez Ducky et aidez les citadins excentriques de Plumville à retrouver leurs affaires perdues, tout en découvrant les secrets dissimulés dans ce monde dessiné à la main. Sur Nintendo Switch 2, il est également possible de profiter du mode souris des Joy-Con 2, des commandes par mouvements pour viser et du jeu en coop locale à quatre*4, ainsi que la prise en charge de GameShare*2. Lost and Found Co. – Nintendo Switch 2 Edition et Lost and Found Co. sur Nintendo Switch feront leur arrivée en exclusivité console temporaire . TANUKI: Pon’s Summer, par CRITICAL REFLEX et Denkiworks : frayez-vous un chemin dans le cœur de tous les habitants sur votre BMX en incarnant Pon, un sympathique tanuki facteur à mi-temps dans cette aventure de simulation de vie cosy. Distribuez des colis, participez à des compétitions sportives et toutes sortes d’activités, tissez des liens avec les habitants et restaurez le sanctuaire à temps pour le grand festival des tanukis à fin de l’été. TANUKI: Pon’s Summer et TANUKI: Pon’s Summer sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch feront leur arrivée le 10 novembre.

L’Indie World d’aujourd’hui a dévoilé une sélection variée de jeux indé à venir cette fin d’année et en 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Les temps forts ont inclus Witchbrook, Spirit Crossing, RACCOIN: Chaos Max Edition et plus encore.