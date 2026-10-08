Screamer introduit le mode de contrôle à un seul joystick

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Poursuivant le suivi post-launch de Screamer, Milestone déploie une nouvelle mise à jour intégrant le très attendu mode de contrôle à un seul joystick. Elle inclut également plusieurs améliorations de gameplay et ajustements de l’équilibrage des personnages inspirés des retours de la communauté.

Conçu pour rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, le mode de contrôle à un seul joystick permet de diriger son véhicule et de déclencher les dérapages à l’aide d’un unique joystick dans l’ensemble des modes de jeu. Si le schéma de contrôle à deux joysticks reste l’expérience recommandée pour profiter pleinement de Screamer et de son système ECHO, cette nouvelle option offre une alternative plus familière aux joueurs qui découvrent le jeu.

Cette mise à jour apporte également de nouvelles améliorations à l’expérience de jeu, notamment une nouvelle méthode de déblocage des personnages du Tournament Crew, offrant aux joueurs davantage de liberté dans leur progression. Plusieurs Screamers ont également bénéficié d’ajustements d’équilibrage visant à affiner l’expérience compétitive et à encourager une plus grande diversité dans le choix des personnages.

Principaux changements :

Nouveau mode de contrôle à joystick unique : les joueurs peuvent désormais sélectionner un nouveau mode de contrôle combinant la direction et les dérapages sur un seul joystick. Cette option peut être activée ou désactivée depuis le menu des options, en dehors des courses, afin de revenir au schéma de contrôle par défaut à deux joysticks.

Général : la caméra de jeu sélectionnée pendant une course sera désormais définie comme caméra par défaut pour les courses suivantes. De plus, une nouvelle condition de déblocage a été ajoutée pour les personnages du Tournament Crew : les joueurs peuvent désormais les débloquer dans n’importe quel mode de jeu après avoir débloqué tous les autres personnages et circuits.

The Tournament : révision de tous les dialogues afin de supprimer les répliques de suspension inutiles.

Personnages

Roisin : Augmentation du seuil de vitesse du SGU de 230 km/h à 240 km/h. Réduction de la génération de Sync du SGU de 2,3 à 2,1. Réduction de la vitesse de sortie du Strike de 255 km/h à 245 km/h.

Augmentation du seuil de vitesse du SGU de 230 km/h à 240 km/h. Réduction de la génération de Sync du SGU de 2,3 à 2,1. Réduction de la vitesse de sortie du Strike de 255 km/h à 245 km/h. Keiji : Augmentation de la puissance à bas régime sur l’ensemble des rapports.

Augmentation de la puissance à bas régime sur l’ensemble des rapports. Gregor : Réduction du seuil de vitesse du SGU de 237,5 km/h à 227,5 km/h.

Réduction du seuil de vitesse du SGU de 237,5 km/h à 227,5 km/h. Ritsuko : Réduction du couple en mode Overdrive. Réduction du nombre de barres de Sync de 5 à 4. Réduction de la Sync générée par sa compétence de 2,5 à 2

Réduction du couple en mode Overdrive. Réduction du nombre de barres de Sync de 5 à 4. Réduction de la Sync générée par sa compétence de 2,5 à 2 L’Annonceuse : Réduction de la perte de Hype lors d’un Strike manqué de 0,8 à 0,4. Réduction de la perte de Hype en cas de collision de 0,33/0,495/1,75/2,45/3,5/4,725 à 0/0/0,5/0,5/1/1. Réduction du seuil de vitesse du SGU de 235 km/h à 223 km/h.

Réduction de la perte de Hype lors d’un Strike manqué de 0,8 à 0,4. Réduction de la perte de Hype en cas de collision de 0,33/0,495/1,75/2,45/3,5/4,725 à 0/0/0,5/0,5/1/1. Réduction du seuil de vitesse du SGU de 235 km/h à 223 km/h. M. A : Réduction du couple en mode Overdrive