Alors qu’une série de vols a lieu en salle des profs, un élève d’origine arabe est soupçonné. Carla Nowak, jeune Prof de mathématiques et en gymnastique va alors mener l’enquête pour tenter de démasquer le vrai coupable. Très vite, tout l’établissement est ébranlé par ses découvertes alors que la direction de l’établissement peine à gérer la crise..

On suit l’engrenage dans lequel est aspirée Carla Nowak après avoir filmé secrètement la salle des Profs et sa descente aux enfers. A partir de l’image d’un bout de chemisier, elle croit tenir la voleuse. Elle devra alors affronter la haine de la personne mise en cause, l’indignation des collègues, la colère des parents, les questions piégeuses des étudiants tenant le journal du collège, l’agressivité des élèves, en particulier celle du fils de la présumée coupable. La tension monte crescendo au fur et à mesure que Carla Nowak, campée par l’excellente Leonie Benesch, prend des décisions qui vont se retourner contre elle. Se déroulant en quasi huis-clos dans les murs du collège, le film, rythmé par une bande son anxiogène et lancinante, prend des allures de thriller et nous captive de bout en bout. Après avoir raflé cinq prix aux German Films Award (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage et meilleure actrice), le film allemand a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international.

La salle des Profs

Un film de Ilker Catak

Avec Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 98 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 7 janvier 2024