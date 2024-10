La série HONOR Magic 7 présente l’IA Autopilot pour téléphone portable 

Partager Facebook

La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd’hui que sa prochaine série Magic 7 sera alimentée par la plate-forme mobile révolutionnaire Snapdragon® 8 Elite de Qualcomm Technologies, Inc. Lors du Snapdragon Summit 2024, HONOR a révélé ses projets de développement d’un écosystème basé sur l’IA. Sur scène, HONOR a présenté les fonctions d’IA révolutionnaires de la série Magic 7, notamment le premier agent d’IA sur appareil de l’industrie pour un écosystème ouvert, et le premier rendu graphique NPU en temps réel pour les jeux mobiles. L’entreprise a également donné un aperçu de ce à quoi ressemblera son nouveau produit phare.

« L’ouverture et la collaboration font partie de notre ADN », a déclaré Ray Guo, CMO de HONOR Device Co. « Grâce à cette collaboration avec Qualcomm Technologies, nous définissons l’écosystème basé sur l’IA et révolutionnons les expériences utilisateur pour l’ère de l’IA. Nous sommes ravis de présenter le premier agent d’IA de l’industrie pour un écosystème ouvert et d’apporter pour la première fois l’IA générative sur l’appareil dans les jeux, grâce à la puissance de calcul du NPU. Bienvenue dans l’ère de l’IA Autopilot pour les téléphones portables. »

« Nous sommes ravis de travailler avec HONOR pour façonner l’avenir de l’IA et redéfinir la façon dont les gens interagissent avec la technologie », a déclaré Chris Patrick, SVP et GM des combinés mobiles, Qualcomm Technologies, Inc. « Ensemble, nous sommes prêts à repousser les limites de l’IA et à créer des expériences véritablement transformatrices. »

La série HONOR Magic 7 présentera le premier agent d’IA intégré à l’appareil pour un écosystème ouvert. À partir d’une simple commande texte ou vocale, l’agent d’IA peut commander un plat à emporter pour le compte de l’utilisateur. Avec le consentement de l’utilisateur, il peut apprendre de ses habitudes pour prendre des décisions intelligentes. Par exemple, il peut comprendre si l’utilisateur préfère son café avec du lait de coco et commander en conséquence.

Il peut également trouver et annuler les abonnements non désirés dans différentes applications d’une simple commande. Les frontières entre les applications et les services sont abolies. L’agent d’IA peut apporter son aide dans un large éventail d’utilisations, notamment la planification de voyages, la réservation de billets, la programmation de calendriers, la gestion de notifications, le transfert de fichiers entre applications, et bien plus encore. Lancé sous Magic OS 9.0 sur la série HONOR Magic 7, l’agent d’IA offre un confort inégalé et inaugure l’ère de l’IA Autopilot.

Le prochain smartphone de la série Magic 7 apportera pour la première fois l’IA générative sur l’appareil pour les jeux, grâce à la puissance de calcul du NPU. La nouvelle série présentera le premier rendu graphique IA en temps réel de l’industrie pour les jeux mobiles. Par rapport à d’autres smartphones, la solution HONOR réduit la charge du GPU, ce qui se traduit par une baisse de la température de l’appareil et une meilleure expérience de jeu avec une qualité d’image supérieure.

IA transparente : MagicRing renforce l’écosystème Snapdragon

Tout au long du salon, HONOR a démontré sa collaboration avec Qualcomm Technologies pour définir l’écosystème AI-first, visant à révolutionner l’expérience utlisateur en matière de connectivité, d’interaction et de performance. HONOR a montré comment sa technologie MagicRing renforce l’écosystème à travers une gamme de produits, d’applications et de services.

MagicRing facilite l’expérience IA multi-appareils, grâce à un flux sécurisé et fluide de services et d’informations entre les appareils. Par exemple, lorsque vous utilisez Windows sur Snapdragon, Cocreator permet aux utilisateurs de produire des dessins détaillés à partir de dessins simples. Grâce à MagicRing, les utilisateurs peuvent accéder facilement à Cocreator sur leur HONOR MagicPad 2 et dessiner des chefs-d’œuvre d’intelligence artificielle à l’aide de leur Magic-Pencil. En même temps, ils peuvent également utiliser la gomme IA du HONOR Magic V3 sur le HONOR MagicBook Art 14 pour découvrir des niveaux inégalés d’IA mobile pratique.

Dotée du Snapdragon 8 Elite et de MagicOS 9.0, la série HONOR Magic 7 est prête à entrer dans une nouvelle ère d’IA Autopilot avec son agent d’IA intuitif. L’appareil à venir apportera pour la première fois l’IA générative sur l’appareil dans les jeux, grâce à la puissance de calcul du NPU. Restez à l’écoute et obtenez de plus amples informations lors de l’événement de lancement en Chine de la série HONOR Magic 7, le 30 octobre 2024.