« L’Avion, Poutine, l’Amérique… et moi » : le nouvel ouvrage de Marc Dugain

Dans son nouvel ouvrage « L’Avion, Poutine, l’Amérique… et moi », Marc Dugain renoue avec la veine personnelle et revisite quarante ans d’une vie marquée par d’incroyables rebondissements.

L’histoire est celle d’un banquier installé à New York au cœur des années 80. Alors qu’il gravit à toute vitesse les échelons de la réussite, un drame familial le contraint à quitter brusquement les Etats-Unis. Quelques années plus tard, devenu écrivain, il enquête sur la tragédie du sous-marin « Koursk », puis sur la disparition des deux avions de Malaysia Airlines.

Avec le talent de conteur qu’on lui connaît, Marc Dugain livre un récit dense sur fond d’espionnage. L’ouvrage est traversé par la quête des vérités enfouies sous les versions officielles d’événements marquants. Tout en creusant la question de l’amour et de l’amitié, il interroge les notions de réussite personnelle dans un monde dominé par l’argent ainsi que les thèmes du pouvoir et de la responsabilité individuelle. Un récit introspectif à la fois captivant et bouleversant.