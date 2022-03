La Team GAROU débarque dans THE KING OF FIGHTERS XV

La Team GAROU, composée de ROCK HOWARD, B. JENET et GATO issu de GAROU: MARK OF THE WOLVES, entre enfin dans l’arène !

ROCK HOWARD

Fils du redoutable Geese Howard, ce jeune combattant au passé compliqué a été élevé par Terry Bogard. C’est un véritable prodige en ce qui concerne le combat. Rock a appris différents styles d’affrontement de la part de son père et de son beau-père. B. JENET l’a convaincu de rejoindre la Team GAROU pour ce KOF. (CV : Yuma Uchida)

GATO

Ce maître combattant s’aventure toujours loin de sa meute. Il est animé par la vengeance après le décès de sa mère des mains de son père. Bien qu’il souhaitait suivre son propre chemin, B. JENET l’a invité à rejoindre l’équipe en lui promettant en échange des informations sur la localisation de son père.

B. JENET

Meneuse de la bande des pirates, B. JENET voyage à travers le monde. Fille de la famille Behrn, un cartel international très influent. Elle décida de s’enfuir pour former Lillien Knights, s’ennuyant de sa luxueuse vie. A la suite des événements tumultueux des précédents KOF, B. JENET se doute que le pire est encore à venir et rejoint cette nouvelle édition pour découvrir ce qu’il se trame.

La prochaine équipe à rejoindre le combat en mai 2022 est la Team SOUTH TOWN, qui comprend HOWARD, BILLY KANE et RYUJI YAMAZAKI de la série FATAL FURY.

29 nouvelles musiques issues de KOF 2002 viennent également d’être ajoutées gratuitement au mode DJ STATION de KOF XV.

THE KING OF FIGHTERS XV est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store.