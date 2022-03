Un nouveau trailer à découvrir pour DIGIMON SURVIVE

Partager Facebook

Ce nouveau trailer de DIGIMON SURVIVE présente les personnages principaux du jeu avec lesquels le joueur interagira dans un jeu qui mélange le genre roman vidéoludique et RPG tactique. DIGIMON SURVIVE sortira en 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu vidéo sera également compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.