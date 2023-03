La traque continue dans Need for Speed Unbound avec la mise à jour Volume 2

Avec la sortie de Need for Speed™ Unbound Volume 2 le 21 mars, les joueurs peuvent désormais descendre dans les rues de la ville avec leurs amis pour relever de nouveaux défis grâce à l’introduction de nouvelles façons de se comparer et de s’affronter dans Lakeshore Online.

Première mise à jour post-lancement, Volume 2 ajoute des améliorations, de nouvelles épreuves et des Défis quotidiens pour gagner de l’EXP, du cash et des voitures comme la somptueuse Ultimate Luxury.

Need for Speed Unbound – Volume 2 permet aux joueurs d’accéder à de nouvelles fonctionnalités et à des récompenses inédites (voitures, accessoires et plus encore). La mise à jour leur offre également de nouvelles façons de jouer dans les rues de Lakeshore avec des Défis quotidiens, de nouvelles playlists, des épreuves inédites (attention à la police en mode multijoueur) et le nouveau DLC « Les clés de la carte ». ​

​​

​Voici une liste du contenu disponible dans Need for Speed Unbound – Volume 2 :

De nouvelles façons de mettre la gomme : Découvrez les épreuves Endurance, les courses Grabuge et du contenu supplémentaire inédit. Les joueurs peuvent provoquer la police pour vivre de palpitantes courses-poursuites multijoueur à grande vitesse aux côtés de leurs amis ou défier ces derniers pour obtenir de meilleures récompenses.

Découvrez les épreuves Endurance, les courses Grabuge et du contenu supplémentaire inédit. Les joueurs peuvent provoquer la police pour vivre de palpitantes courses-poursuites multijoueur à grande vitesse aux côtés de leurs amis ou défier ces derniers pour obtenir de meilleures récompenses. De nouvelles façons de jouer : Relevez 40 nouveaux défis, dont 3 nouveaux Défis quotidiens, pour gagner des récompenses, de l’EXP et du cash. Les joueurs peuvent également s’attaquer au Meilleur Tour sur de nouveaux circuits pour une course intense de 30 secondes contre la montre afin d’obtenir de nouvelles récompenses. Les nouveaux événements Playlist ajoutent encore plus de variété au jeu. Terminez les Playlists pour gagner de grosses récompenses, dont une Lotus Emira Balmain Edition personnalisée rare.

Relevez 40 nouveaux défis, dont 3 nouveaux Défis quotidiens, pour gagner des récompenses, de l’EXP et du cash. Les joueurs peuvent également s’attaquer au Meilleur Tour sur de nouveaux circuits pour une course intense de 30 secondes contre la montre afin d’obtenir de nouvelles récompenses. Les nouveaux événements Playlist ajoutent encore plus de variété au jeu. Terminez les Playlists pour gagner de grosses récompenses, dont une Lotus Emira Balmain Edition personnalisée rare. Récompenses : Les joueurs peuvent afficher leur style dans les rues de Lakeshore avec des effets de pilotage, des poses, des autocollants et plus encore.

Les joueurs peuvent afficher leur style dans les rues de Lakeshore avec des effets de pilotage, des poses, des autocollants et plus encore. Contenu téléchargeable Les clés de la carte : disponible au prix de 4,99 €, ce contenu téléchargeable dévoile l’emplacement des 260 objets à collectionner (100 ours, 80 œuvres de street art et 80 panneaux) et des 160 activités du jeu. Il comprend également le pack de vêtements exclusif « Zen et fureur » contenant une veste, un t-shirt, un pantalon de survêtement et une casquette.

Conçu pour la nouvelle génération de technologies, Need for Speed Unbound est le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 IPS. Volume 2 sera disponible le 21 mars sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.