Une première bande-annonce pour le jeu de stratégie Project G

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Project G est le premier jeu de stratégie en temps réel (RTS) de NCSOFT, destiné aux joueurs du monde entier. Cette toute nouvelle licence, actuellement en cours de développement, est un jeu de stratégie se déroulant dans le cadre d’une guerre à grande échelle. Chaque joueur se développera en accumulant des ressources limitées et utilisera différentes tactiques pour conquérir des territoires entre guildes.

La bande-annonce présente des scènes in-game avec des graphismes de haute qualité en cours de développement, construits sur Unreal Engine. Elle présente divers détails du système de jeu, notamment des personnages uniques de différentes races, des combats stratégiques exécutés avec des unités de mêlée et à distance, ainsi que des manœuvres tactiques de dragons et d’armes stratégiques dans des guerres d’objectifs et de conquête de territoires. Il révèle également des séquences de jeu où les batailles entre forces individuelles se transforment en guerres massives.