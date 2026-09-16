« Salvation » au cinéma !

Alexia Cerutti 16 septembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine.

Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut.

Progressivement, croyances, paranoïa et luttes de pouvoir s’exacerbent, mettant en péril la fragile cohabitation des deux communautés.

Ce film politique impressionnant s’inspire de faits réels : le massacre de 44 personnes lors d’un mariage en 2009. Oscillant entre scènes du réel et rêves hallucinés, ce drame saisissant à la lisière du fantastique aborde la question des ravages de la paranoïa et de la manipulation des foules. Le réalisateur nous fait assister à de nombreux palabres politiques et plonge souvent ses décors dans le noir, à moins qu’il ne les éclaire à la lampe torche ou d’éclairs lors de nuits d’orages. L’atmosphère est pesante et électrique et le spectateur immergé dans le huis clos de la communauté. Le film a été récompensé de l’Ours d’argent au dernier Festival de Berlin. Un prix bien mérité !

Salvation

Un film de Emin Alper

Avec Caner Cindoruk, Berkay Ates

Distributeur : Trigon

Durée : 2h

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 16 septembre 2026

A propos Alexia Cerutti

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