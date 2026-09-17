Roborock Qrevo Edge 2 FlowX : un nouveau robot aspirateur-laveur surpuissant à prix contenu

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Roborock lance en Suisse le Qrevo Edge 2 FlowX, un nouveau robot aspirateur-laveur combinant une puissance HyperForce de 35 000 Pa à un système SpiraFlow 2.0 alimentant continuellement son rouleau en eau propre. Avec sa station automatisée et son LiDAR rétractable, il s’affiche à 699 CHF, et même 649 CHF au lancement.

Roborock étoffe son catalogue suisse avec le Qrevo Edge 2 FlowX, nouveau représentant de sa gamme de robots aspirateurs-laveurs Qrevo. Dévoilé pour la première fois à l’occasion de l’IFA 2026 de Berlin, ce modèle entend rendre certaines technologies de nettoyage jusqu’ici réservées aux appareils les plus sophistiqués de la marque accessibles à un tarif plus contenu.

Le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX mise notamment sur un système de lavage à rouleau alimenté en permanence par de l’eau propre, une puissance d’aspiration HyperForce de 35 000 Pa et une station d’accueil largement automatisée. Une combinaison destinée aux utilisateurs souhaitant réduire autant que possible les interventions manuelles sans pour autant basculer vers les modèles les plus onéreux du constructeur.

Un rouleau continuellement alimenté en eau propre

La principale innovation du Qrevo Edge 2 FlowX se trouve sous son châssis. Roborock l’équipe de la deuxième génération de son système SpiraFlow 2.0 Pressurized Self-Cleaning Roller Mop, dont le principe consiste à laver le sol à l’aide d’un rouleau continuellement nettoyé et alimenté en eau fraîche.

Pas moins de 16 sorties d’eau sous pression, soit deux fois plus que sur la génération précédente, répartissent le liquide sur toute la largeur du rouleau. L’objectif consiste à maintenir une surface de lavage propre pendant toute la durée du cycle plutôt que de continuer à étaler progressivement les salissures récupérées quelques mètres auparavant.

L’eau usée est parallèlement dirigée vers un réservoir indépendant afin de rester séparée du circuit d’alimentation en eau propre. Le rouleau n’est donc pas réhumidifié avec le liquide ayant déjà servi au nettoyage.

Un racloir monté sur un dispositif flexible vient compléter l’ensemble. Celui-ci s’adapte à la surface du rouleau afin d’en retirer l’excès d’humidité. Roborock entend notamment limiter ainsi la quantité d’eau laissée derrière le robot et obtenir un résultat plus homogène, particulièrement sur les parquets et autres sols sensibles à l’humidité.

35 000 Pa pour venir à bout des poussières et des poils

Le lavage n’est évidemment que la moitié du travail. Pour l’aspiration, le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX s’appuie sur la technologie HyperForce, dont la puissance maximale atteint 35 000 Pa.

Cette importante capacité d’aspiration doit permettre de récupérer aussi bien les poussières fines que les débris plus imposants et les poils d’animaux. Roborock accompagne cette puissance d’un double dispositif destiné à lutter contre l’enchevêtrement des cheveux.

La brosse principale DuoDivide travaille ainsi de concert avec deux brosses latérales arquées et relevables. Selon les résultats de certification communiqués par le constructeur et attribués à SGS, ce dispositif atteindrait un taux de récupération des cheveux de 100 % tout en affichant un taux d’enchevêtrement de 0 %. Une promesse particulièrement intéressante pour les foyers abritant des animaux ou des occupants aux cheveux longs.

Le rouleau de lavage bénéficie également d’un mécanisme lui permettant de s’étendre latéralement à l’approche des murs et du mobilier. Cette extension vise à réduire la bande traditionnellement oubliée par les robots aspirateurs-laveurs le long des plinthes et dans certains angles.

Moins de 9 cm de hauteur malgré la navigation LiDAR

Autre particularité du Qrevo Edge 2 FlowX : sa silhouette relativement basse. Avec seulement 8,98 cm de hauteur, le nouveau venu parvient à conserver un véritable système de navigation LiDAR tout en se glissant sous davantage de meubles.

Roborock utilise pour cela un module LiDAR rétractable, capable de s’effacer lorsque l’espace disponible devient insuffisant. Le robot peut ainsi explorer des zones généralement inaccessibles aux modèles équipés d’une tourelle fixe dépassant du châssis.

Cette navigation est complétée par le système Reactive AI chargé de la reconnaissance des obstacles. Selon Roborock, celui-ci peut identifier plus de 280 catégories d’objets afin d’adapter sa trajectoire et d’éviter les éléments abandonnés au sol. Câbles, chaussures et autres petits obstacles devraient donc moins souvent interrompre un cycle de nettoyage.

Une station qui prend en charge l’essentiel de l’entretien

La station multifonction constitue l’autre pièce maîtresse de l’ensemble. Une fois sa mission terminée, le Qrevo Edge 2 FlowX retourne automatiquement à sa base afin d’y effectuer différentes opérations de maintenance.

Le rouleau est d’abord nettoyé sous pression avec de l’eau propre. Le système évite qu’il ne trempe dans les eaux usées récupérées durant le lavage. Il est ensuite séché à l’aide d’un flux d’air chauffé à 63 °C, une opération destinée à limiter l’humidité résiduelle et les mauvaises odeurs entre deux utilisations.

Un dispositif de détection intelligente de la saleté analyse par ailleurs le niveau d’encrassement. Lorsque le système estime le nettoyage insuffisant, il peut déclencher un nouveau lavage du rouleau ou demander au robot d’effectuer un passage supplémentaire sur certaines zones.

L’aspiration des poussières collectées est elle aussi automatisée. Roborock annonce jusqu’à 65 jours d’utilisation avant qu’une intervention manuelle sur le sac de la station ne devienne nécessaire, la durée réelle dépendant évidemment de la surface du logement et de la quantité de saletés récupérées.

Pour faciliter l’entretien ponctuel, la partie inférieure de la station peut enfin être entièrement retirée afin d’être nettoyée séparément.

Une gestion des tapis qui impose certaines précautions

Le Qrevo Edge 2 FlowX reconnaît automatiquement les tapis lorsque cette fonction est activée depuis l’application Roborock. L’utilisateur peut alors définir le comportement du robot selon les différentes surfaces rencontrées, notamment en privilégiant un nettoyage plus intensif ou en demandant à l’appareil de contourner certaines zones.

Une limite mérite néanmoins d’être signalée : contrairement à certains systèmes concurrents, le rouleau de lavage du Qrevo Edge 2 FlowX ne peut pas être relevé.

Roborock déconseille donc son utilisation sur les tapis à poils longs. Outre le risque de contact avec le rouleau humide, les fibres particulièrement épaisses peuvent réduire l’efficacité de l’aspiration. Dans un intérieur mélangeant largement parquet et tapis épais, il faudra par conséquent configurer soigneusement les zones à éviter depuis l’application.

Un positionnement agressif à 699 francs en Suisse

C’est probablement sur le terrain tarifaire que le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX entend faire la différence. Malgré son système de lavage SpiraFlow 2.0, ses 35 000 Pa d’aspiration, sa navigation LiDAR rétractable et sa station automatisée, son prix conseillé est fixé à 699 CHF sur le marché suisse.

Le robot aspirateur-laveur est disponible depuis le 15 septembre. À l’occasion de son lancement, Roborock applique par ailleurs un tarif promotionnel de 649 CHF, soit une réduction de 50 francs.

Avec ce Qrevo Edge 2 FlowX, le constructeur cherche ainsi à démocratiser le lavage à rouleau continuellement alimenté en eau propre sans renoncer aux fonctions qui caractérisent désormais les robots aspirateurs haut de gamme. Reste à déterminer, lors d’un test approfondi, si cette ambitieuse fiche technique et ce positionnement particulièrement compétitif se traduisent par une efficacité aussi convaincante dans les conditions du quotidien.