L’académie de GrimGrimoire OnceMore ouvrira ses portes le 7 avril 2023

Un nouveau trailer consacré à l’académie, aux personnages et à l’histoire du jeu vient d’être dévoilé. Suivez Lillet Blan lors de sa première semaine à la prestigieuse Silver Star Tower, une école pleine de magie et merveilles, et profitez d’un premier aperçu des étudiants et du corps enseignant qu’elle rencontrera lors de son aventure.

Rejoignez la jeune mage Lillet Blan, dans son aventure au cœur de la Silver Star Tower, une prestigieuse académie pour magiciens. Tout n’est pas ce qu’il semble être entre les murs de la tour : mystères, monstres et menaces se tapissent dans l’obscurité. Exploitez le pouvoir de la magie pour révéler les secrets et ainsi découvrir la vérité sur la Silver Star Tower.

Une stratégie envoûtante : Magie, fantaisie et stratégie en temps réel se mélangent dans cette merveilleuse aventure, signée Vanillaware.

Des améliorations enchantées : Profitez d’un tout nouvel arbre de compétences, d’une interface améliorée, d’une galerie d’images et bien plus encore !

Encore plus séduisant ! Prenez part à l’aventure envoûtante de Lillet Blan avec des graphismes remasterisés et de sublimes visuels en haute définition, dessinés à la main !

Contenu de l’édition physique :

Le jeu GrimGrimoire OnceMore

La bande-son numérique du jeu à télécharger

Le mini artbook