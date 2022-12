Partager Facebook

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Pour son premier long-métrage, Olivier Treiner traite de questions fondamentales comme quelle aurait été notre vie si nous avions fait d’autres choix, si nous avions évité certains malheurs. Le spectateur suit ainsi les différentes vies qu’aurait pu avoir Julia. Tout commence lors de la chute du mur de Berlin. Julia est alors en voyage d’études à Amsterdam et veut se rendre en Allemagne pour vivre en direct cet événement historique. Mais son passeport tombe par terre dans sa chambre. Une première bifurcation s’opère alors dans le récit selon qu’elle retrouve ou non son passeport. Par la suite viennent d’autres événements comme les rencontres sentimentales, les disputes familiales, les concours de piano propulsant ou non au sommet, la maternité, les séparations ou encore les réconciliations. Lou de Laâge endosse tour à tour le rôle de la femme accomplie, de la femme trahie, de la fille en deuil, prouvant par là toute l’étendue de son talent. Un magnifique mélodrame sur le destin et le hasard qui touche en plein cœur.

Le tourbillon de la vie

Un film de Olivier Treiner

Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 120 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 21 décembre 2022