Lady Gaga est l’artiste officielle de la saison 2 de Fortnite Festival

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La saison 2 de Fortnite Festival, intitulée Révélez votre talent, sera lancée le 22 février 2024. La star planétaire Lady Gaga sera l’artiste officielle de la saison.

Depuis son célèbre « What’s fortnight » qui a fait le tour d’Internet en 2019, Lady Gaga est devenue l’une des artistes les plus demandées par la communauté Fortnite. Aujourd’hui, ses chansons et son style emblématiques sont enfin disponibles pour des millions de joueurs et de fans à travers le monde.

Lady Gaga est une immense artiste et une pionnière audacieuse du monde de la mode : il était donc tout naturel que Fortnite Festival rende hommage à certaines de ses tenues les plus célèbres. Dans la saison 2, la dernière récompense de la voie bonus est la tenue Gaga énigmatique, un hommage au costume emblématique de sa tournée Chromatica Ball conçu par la célèbre créatrice Nange Magro. La boutique d’objets propose par également l’Armure Gaga de Chromatica, qui rappelle le mémorable body en cuir noir créé par le célèbre designer Cecilio Castrillo que porte Lady Gaga sur la pochette de l’album Chromatica.

Évidemment, la saison 2 de Fortnite Festival proposera une sélection de pistes musicales de Lady Gaga :

Lady Gaga – Applause

Lady Gaga – Bloody Mary

Lady Gaga – Born This Way

Lady Gaga – The Edge of Glory

Lady Gaga ft. Colby O’Donis – Just Dance

Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me

Lady Gaga – Stupid Love

Lady Gaga – Poker Face

Lancé le 9 décembre 2023, Fortnite Festival est un nouveau jeu musical disponible gratuitement dans Fortnite. Dans Fortnite Festival, les joueurs peuvent incarner les membres d’un groupe avec des amis ou se produire en solo sur scène avec les plus grands succès de leurs artistes préférés.