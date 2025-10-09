L’AI Mode désormais disponible dans la recherche Google en Suisse

Partager Facebook

Google lance dès aujourd’hui l’AI Mode dans 36 nouvelles langues et près de 50 autres pays. En Suisse, la fonction de recherche IA la plus puissante de Google est désormais disponible en français, allemand et italien. Elle apparaît sous la forme d’un onglet supplémentaire dans la recherche Google ainsi que dans l’application Google pour Android et iOS.

L’AI Mode offre une nouvelle méthode intuitive pour répondre à des questions multidimensionnelles dans la recherche. Grâce à une version adaptée des modèles Gemini, les utilisatrices et utilisateurs peuvent poser des questions qui nécessitaient jusqu’à présent plusieurs recherches distinctes.

L’AI Mode se révèle particulièrement utile pour les recherches approfondies, par exemple pour planifier un voyage ou comprendre des instructions complexes. Les premières expériences montrent que dans ce mode, les utilisatrices et utilisateurs formulent des questions deux à trois fois plus longues que lors des recherches traditionnelles.

Par exemple, il est désormais possible de poser des questions comme: «J’aimerais comprendre les différentes méthodes de préparation du café. Crée-moi un tableau comparant les différences en termes de goût, de manipulation et d’équipement requis.» Les questions complémentaires sont également possibles, par exemple: «Quelle est la meilleure taille de mouture pour chaque méthode?»

En arrière-plan, l’AI Mode utilise la technique «Query Fan-Out» de Google, qui répartit les demandes en sous-thèmes et effectue plusieurs recherches en parallèle. La recherche peut ainsi explorer Internet encore plus en profondeur et trouver des contenus hautement pertinents qui correspondent précisément à la problématique.

L’AI Mode est multimodal – les questions peuvent être posées par texte, voix ou caméra.

Qualité et exactitude des réponses

L’AI Mode dans la recherche Google repose sur les systèmes de qualité et d’évaluation éprouvés de Google. Dans le même temps, de nouvelles procédures contribuent à améliorer la précision des réponses fournies.

Le nouvel AI Mode est disponible dans la recherche Google ainsi que dans l’application Google pour Android et iOS .