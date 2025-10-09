« A House of Dynamite » au cinéma !

Lorsqu’un missile de provenance inconnue est lancé sur les États-Unis, une course s’engage pour déterminer qui est responsable et comment réagir.

Présentée à la Mostra de Venise cette production netflix aborde un thème omniprésent dans l’actualité : la guerre nucléaire et la terreur qu’elle inspire. La mise en scène et le scénario sont terriblement efficaces. Construit comme un compte à rebours, ce drame politique nous tient en haleine de bout en bout.

A House of Dynamit

Un film de Kathryn Bigelow

Avec Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos

Distributeur : Ascot elite

Durée : 112 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 8 octobre 2025

