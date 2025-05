Laissez-vous séduire par l’obscurité avec The Siege and the Sandfox

The Siege and the Sandfox est un Metroidvania en 2D mêlant infiltration, plateformes et parkour. Dans une cité antique enfouie sous le sable et assiégée par un royaume voisin, les joueurs devront explorer un palais majestueux et les profondeurs souterraines qui l’entourent. En maîtrisant des techniques de parkour dynamiques et en faisant preuve de ruse et de discrétion, ils tenteront de percer le véritable mystère qui menace l’équilibre du royaume. Esquiver les gardes, tisser des alliances et affiner leurs compétences seront les clés pour déjouer un sombre complot avant qu’il ne soit trop tard.

« Nous avons créé un style pixel art unique, à la fois chaleureux et nostalgique, mais distinctif. Nous voulions créer un jeu indépendant en pixel art visuellement impressionnant, tout en nous démarquant de ce qui existait déjà. Nos artistes ont peint à la main tous les éléments, des animations image par image aux textures des maps, en ajoutant de nombreux détails, des effets et des éléments de finition. Nos équipes de développement et de conception ont travaillé sans relâche pour intégrer la 2D dans Unreal. Cela a permis de bénéficier de son excellent système d’éclairage et de ses fonctionnalités pour mettre en valeur ce travail. Nous espérons que les joueurs sauront apprécier la passion et la détermination investies dans la création de The Siege and the Sandfox », explique Olly Bennett, CEO de Cardboard Sword.

Grâce à leur approche centrée sur l’art, leur expertise technique et leurs outils développés en interne, Cardboard Sword propose une nouvelle interprétation de la formule Metroidvania. Le joueur est plongé dans une atmosphère riche et une intrigue captivante.

« Notre priorité avec The Siege and the Sandfox était de créer un jeu d’infiltration en 2D à la fois évocateur et porteur de sens. Ce fut un véritable défi de se limiter à deux dimensions, d’autant plus qu’il n’y a pas de possibilité d’éliminer les ennemis. Nous avons donc dû jouer avec la verticalité et concevoir des mécaniques de plateformes astucieuses afin que chaque rencontre devienne une énigme à résoudre. Nous avons hâte de voir comment les joueurs s’approprieront notre jeu, en particulier celles et ceux qui nous ont soutenus avec enthousiasme tout au long du développement ».

Caractéristiques du jeu :

Un Metroidvania d’infiltration en 2D avec des phases d’exploration en parkour

De somptueux graphismes 16 bits avec des effets modernes

Immersive et dynamique, la bande sonore crée du suspense et annonce les dangers

Un casting éclectique de personnages à découvrir et aider

Échappez à vos ennemis, évitez d’être capturé et trouvez un moyen de vous débarrasser des menaces

Maîtrisez des techniques et trouvez des outils pour accéder à de nouvelles zones inexplorées

Combattez pour votre cité ! The Siege and the Sandfox est disponible sur PC via Steam, Epic Games Store, GOG et Humble.