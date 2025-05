Annonces Google I/O 2025

Partager Facebook

De nombreuses nouveautés concernant Gemini, la recherche Google et bien plus encore ont été présentées à l’occasion de la conférence des développeurs Google I/O 2025.

Notre vision d’un assistant IA universel

Google s’efforce de transformer Gemini 2.5 Pro, son modèle multimodal le plus avancé, en un «modèle mondial» qui comprend le monde qui nous entoure et prend des mesures de manière autonome. Pour ce faire, Google a transformé l’application Gemini en un assistant IA universel et a doté Gemini Live de fonctionnalités du prototype de recherche Project Astra, telles que le traitement vocal, la compréhension vidéo et la mémoire. Depuis, la sortie vocale et la mémoire ont été améliorées et les commandes informatiques ont été ajoutées. Project Mariner explore la manière dont les agents peuvent apporter une aide à l’environnement multitâches, en particulier dans le navigateur. Project Mariner sera disponible à partir de l’été prochain, dans un premier temps uniquement aux États-Unis et en anglais. Pour en savoir plus sur la vision de Google en matière d’IA, consultez cet article de blog.



Nouvelles fonctionnalités pour Gemini 2.5 Flash

Gemini 2.5 Flash est dès à présent disponible dans Google AI Studio pour les développeurs et développeurs, dans Vertex AI pour les entreprises, et dans l’application Gemini pour les autres utilisateurs et utilisateurs. Gemini 2.5 Flash intègre de nouvelles fonctionnalités telles que la sortie audio native, les résumés de réflexion («Thought Summaries»), les budgets de réflexion («Thinking Budgets»), la sécurité renforcée et «Deep Think», un mode de réflexion avancé utilisé pour les mathématiques complexes et le codage dans Gemini 2.5 Pro. Retrouvez tous les détails concernant Gemini Flash 2.5 dans cet article de blog.



L’IA dans la recherche : plus qu’une simple collecte d’informations

L’ajout de nouvelles fonctionnalités à la recherche Google a également été annoncé dans le cadre de l’I/O. AI Mode in Search offre des résultats de recherche plus approfondis, la multimodalité, et la possibilité d’approfondir un thème grâce à des questions complémentaires. AI Mode est disponible dès maintenant aux États-Unis et en anglais.



Dans AI Mode, la fonctionnalité Deep Research fournit des réponses encore plus approfondies en effectuant des centaines de recherches et en synthétisant les résultats sous forme de rapport. Les PDF et les images sont désormais directement téléversables dans Deep Research. Bientôt, il sera également possible de lier des documents depuis Drive et de personnaliser les sources d’information de Deep Research.

Grâce à l’intégration des fonctionnalités « live » de Project Astra , les utilisatrices et utilisateurs peuvent parler en temps réel avec Search de ce que voit la caméra. La recherche Google met désormais à disposition les capacités de l’agent « Project Mariner », un Shopping Partner IA, des propositions personnalisées ainsi que des graphiques d’ensembles de données complexes. Vous trouverez ici des informations détaillées sur les nouveautés proposées dans la recherche.



Les Gémeaux deviennent plus personnel, plus proactif et plus performant

Doté de nouvelles fonctionnalités, l’assistant IA Gemini est désormais plus personnel, plus proactif et plus performant. En accédant aux informations de Google avec l’accord de l’utilisatrice ou de l’utilisateur, Gemini gagne en personnalisation.

L’Agent Mode , qui sera dans un premier temps lancé aux États-Unis et en anglais l’été prochain, permet à Gemini d’effectuer des tâches complexes de manière autonome. L’utilisateur ou l’utilisatrice indique le résultat souhaité et Gemini se charge du reste. Avec l’accord des utilisatrices et utilisateurs, l’IA accède au navigateur, à Deep Research et à diverses autres applications Google afin de fournir le meilleur résultat possible.

Gemini dans Chrome pour Windows et macOS intègre l’assistance IA directement au navigateur. Il est ainsi possible de résumer rapidement des contenus ou d’effectuer des tâches dans un contexte de site web ouvert.

Le nouveau menu Create de Canvas transforme les textes en chronologies interactives, en énigmes immersives ou en CV audio au format podcast. En interaction avec Gemini, Canvas peut désormais générer du code et développer des applications.

Gemini Live avec partage de caméra et d’écran est désormais disponible gratuitement pour les utilisatrices et utilisateurs d’iOS dans le monde entier.

Le nouvel abonnement premium Gemini Ultra offre un accès maximal aux modèles et fonctions d’IA de Google ainsi qu’un accès exclusif aux dernières innovations. Gemini AI Ultra coûte 249,99 $ par mois et n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis.

Nouveaux modèles d’IA et outils pour les utilisations créatives

Le dernier modèle de création d’images Imagen 4 génère des images 10 fois plus rapidement que la version précédente. Imagen 4 peut être utilisé via l’application Gemini ou Vertex AI. Veo 3 intègre par ailleurs pour la première fois la génération audio native dans l’application Gemini, permettant ainsi d’ajouter des effets sonores, des bruits de fond, et même prochainement des dialogues pour les personnages de la vidéo. Veo 3 n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis via l’application Gemini.



Destiné à la création de vidéos, Flow est un nouvel outil IA de Google basé sur nos modèles d’IA Veo, Imagen et Gemini. Flow est l’évolution de VideoFX. Cet outil spécialement conçu pour Veo garantit un suivi exceptionnel des invites et des sorties impressionnantes dignes d’un film. En arrière-plan, des modèles Gemini assurent une saisie intuitive en langage courant. Des fonctions destinées au contrôle de la caméra, à la mise en scène et à l’Asset management sont également incluses. Flow n’est actuellement disponible que pour les abonnés et abonnés Google AI Ultra et Pro aux États-Unis.