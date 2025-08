Lancement de l’accès anticipé de FROSTHAVEN le nouveau RPG tactique d’Arc Games

Partager Facebook

Pour célébrer l’adaptation numérique de ce jeu de plateau culte, FROSTHAVEN sera proposé avec une réduction de 10 % sur son prix de vente conseillé de 38,99 € jusqu’au 7 août. De plus, pour offrir aux joueurs l’expérience ultime d’adaptation numérique de jeu de plateau stratégique, Arc Games s’est associé à Twin Sails, l’éditeur de la version numérique de Gloomhaven, pour proposer un pack incluant FROSTHAVEN et Gloomhaven, disponible pendant une période limitée dès aujourd’hui, jour du lancement en accès anticipé de FROSTHAVEN, avec une réduction de 10 % sur le prix conseillé du pack de 73,98 €.

Développé par Snapshot Games sous la direction du CEO Julian Gollop, mieux connu comme le créateur de X-COM, avec l’inventeur de jeux de société Isaac Childres de Cephalofair Games en tant que consultant sur le projet, FROSTHAVEN permettra aux joueurs de plonger dans l’univers de Havreblanc comme jamais auparavant et de découvrir comment cette adaptation vidéoludique fidèle fait évoluer l’expérience du jeu de plateau culte. Le lancement en accès anticipé ne marquera que le début pour FROSTHAVEN, car les joueurs auront accès à environ un tiers du contenu prévu pour la version 1.0 et pourront partager leurs retours pour aider à façonner et faire évoluer le jeu tout au long de l’accès anticipé.

Du nouveau contenu et des améliorations du gameplay seront ajoutés au fil de mises à jour prévues tous les trois mois environ. Le contenu disponible au lancement de l’accès anticipé comprend : un mode solo et un mode multijoueur coopératif en ligne, la prise en charge de NVIDIA GeForce NOW pour permettre aux joueurs de streamer le jeu sur presque tous les appareils, huit personnages uniques (dont six personnages de départ et deux à débloquer), plus de 35 quêtes tactiques – y compris des missions tutoriels approfondies – et plus de 100 événements influencés par les choix des joueurs, le tout agrémenté des doublages de Forteller Games, ainsi que la possibilité de construire leur propre avant-poste en érigeant des bâtiments et en accomplissant des événements, ce qui débloquera de nouvelles fonctionnalités. Que vous ayez passé des heures sur le jeu de plateau ou que vous le découvriez tout juste, vous pourrez plonger directement dans l’action dès le début !

Avec les toutes nouvelles classes de personnage de FROSTHAVEN, chacune dotée d’un style de jeu et de capacités uniques, chaque décision a son importance. Les joueurs devront jongler entre prise de risque et récompense, tout en optimisant les synergies entre les classes de leur groupe. Une gestion méticuleuse des ressources sera la clé de leur réussite à travers une campagne haletante, dans un monde vaste aux environnements variés, peuplés d’ennemis menaçants.

Spécificités du jeu :

DES PERSONNAGES UNIQUES – Choisissez parmi six classes de départ : Porte-Bannière, Marionnettiste, Vagabond, Géminé, Vivelame et Arpenteuse des Ombres. Des classes supplémentaires seront débloquées à mesure que vous progresserez dans la campagne. Chaque classe dispose de ses propres capacités et styles de jeu uniques à maîtriser.

DES COMBATS ÉMINEMMENT STRATÉGIQUES – Prenez part à des combats riches et tactiques au tour par tour et mesurez votre talent de stratège face à une grande diversité d’ennemis et de boss redoutables. Grâce à un système de cartes de capacité élaboré, planifiez et exécutez des attaques dévastatrices et de puissants combos, tout en veillant à la survie des membres de votre groupe.

CONSTRUISEZ VOTRE AVANT-POSTE – Gérez votre avant-poste, construisez et améliorez divers bâtiments, et débloquez ainsi de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu.

UNE EXPÉRIENCE EN CONSTANTE ÉVOLUTION – Dès sa sortie, l’accès anticipé proposera 35+ quêtes réparties entre les actes 1 et 2, avec plus de 130 prévues au total pour la campagne, ajoutées progressivement au cours du développement. Le tutoriel et la série de quêtes d’introduction permettront à tous les joueurs, nouveaux comme vétérans, de s’habituer aux mécaniques de base et au fonctionnement du jeu.

JOUEZ EN COOP EN LIGNE – FROSTHAVEN accueille de 2 à 4 joueurs, vous permettant de vous retrouver entre amis où vous voulez, quand vous le voulez.

UN MONDE ÉBLOUISSANT À EXPLORER – Une direction artistique splendide, des modèles et des textures ultradétaillés, ainsi que des animations plus vraies que nature donnent vie au monde de FROSTHAVEN. Découvrez des biomes variés et des environnements dynamiques qui changeront au gré des saisons et de votre progression.



FROSTHAVEN est disponible en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store.