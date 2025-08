PLAION REPLAI et Retro Games Limited annoncent le THEC64 mini – Black Edition

Partager Facebook

Cette nouvelle Édition Noire de la console à succès THEC64 Mini a entièrement été repensée avec une finition noire alliant mate et brillance, offrant une version aussi saisissante que collector de la mythique machine 8 bits. En plus de son design élégant, THEC64 mini – Black Edition propose 25 jeux Néo-Rétro préinstallés, triés sur le volet parmi les titres les plus emblématiques du C64, dont certains optimisés spécialement pour cette sortie et non disponibles autrement dans le commerce.

Le THEC64 mini – Black Edition est une réinterprétation moderne du Commodore 64, l’un des ordinateurs personnels les plus emblématiques de tous les temps. Avec plus de 17 millions d’unités vendues dans le monde, le C64 original a marqué des générations entières de programmeurs, joueurs, musiciens et artistes numériques.

Cette sortie s’inscrit dans la campagne « Back In Black », un hommage à la scène underground C64 qui s’épanouit discrètement depuis les années 1980. Nés de la passion des fans plutôt que des grosses productions, ces titres d’exception sont désormais proposés dans une version physique pour les collectionneurs comme pour les néophytes. La campagne « Back In Black » dépasse le simple cadre marketing, c’est un hommage aux codeurs, artistes et fans ayant perpétué l’esprit du C64 à travers les décennies. Les jeux proposés dans le THEC64 mini – Black Edition ne sont pas de simples souvenirs nostalgiques, mais la preuve que la créativité autour de la console ne s’est jamais éteinte. Pour ceux ayant grandi avec le C64 ou pour ceux le découvrant aujourd’hui, le THEC64 mini – Black Edition offre l’un des moyens les plus aboutis de découvrir ce que le rétro signifie en 2025.

Cette Édition Spéciale propose :

Une finition noire mate et brillante pour la console et le clavier.

Une reproduction fidèle à 50 % de la taille d’origine.

25 jeux Néo-Rétro préinstallés, dont plusieurs optimisés pour le THEC64 mini – Black Edition .

. Sortie haute définition 720p, 50 ou 60 Hz via HDMI, prête à l’emploi sur tout téléviseur moderne.

Plusieurs ports USB permettant la connexion de joysticks, manettes, clés USB et claviers.

Quatre emplacements de sauvegarde par jeu.

Un joystick USB à microswitch pour une sensation arcade réaliste, avec un look assorti à la console.

Jeux incontournables de cette édition :

Sam’s Journey : Chef-d’œuvre de jeu de plateforme par Knights of Bytes (98 % – Zzap! Sizzler).

: Chef-d’œuvre de jeu de plateforme par Knights of Bytes (98 % – Zzap! Sizzler). A Pig Quest : Pépite action-aventure de 2023 du studio Piggy 18 Team (96 % – Zzap! Gold Medal).

: Pépite action-aventure de 2023 du studio Piggy 18 Team (96 % – Zzap! Gold Medal). Hessian : Shooter cyberpunk nerveux créé par Covert BitOps (93 % – Zzap! Sizzler).

La liste complète des jeux préinstallés comprend :

Yeti Mountain • Spinning Image • Steel Ranger • A Pig Quest • Hessian • Joe Gunn: Gold Edition • Hunter’s Moon Remastered • It’s Magic 2 • Runn ‘N’ Gunn • Guns ‘N’ Ghosts • Metal Warrior Ultra • Millie & Molly • Rocky Memphis: The Legend of Atlantis • Good Kniight • Planet Golf • Nixy and the Seeds of Doom • P0 Snake • Grid Pix • Caren and the Tangled Tentacles • Ooze: The Escape • Sam’s Journey • Shadow Switcher • Pains ‘N’ Aches • Knight ‘N’ Grail • Galencia