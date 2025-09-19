Lancement mondial du MMO compétitif Warborne Above Ashes

Partager Facebook

Warborne Above Ashes repousse les limites du MMO avec un PvP permanent 24h/24 et 7j/7, sans classes fixes et sans chaînes de quêtes, offrant une expérience immédiate du type « drop-in-and-fight » pensée aussi bien pour les passionnés de PvP que pour les nouveaux joueurs.

Depuis l’annonce de sa date de sortie le 26 août, Warborne a attiré des joueurs de plus de 128 pays, avec plus de 500 guildes d’élite déjà engagées dans la bataille. Parmi elles figurent la légendaire Zero Alliance d’ARK: Survival Evolved, des vétérans d’Albion Online comme POE, Bloodcut et Blacksail, ainsi que des étoiles montantes comme Grey (Amérique du Nord) et Furia (Amérique du Sud). Trois serveurs à l’échelle galactique tels que Sec Sunder (Europe & Afrique), Sec Darktide (Amériques) et Sec Astracinder (Asie-Pacifique) sont désormais en ligne et hébergent des batailles ininterrompues, jour et nuit.

Les forums communautaires comme Reddit et Discord sont maintenant des lieux centraux pour les discussions stratégiques, les recommandations de builds et le recrutement de guildes, transformant le jour du lancement en un véritable rassemblement mondial pour les fans de MMO.

Une guerre saisonnière pour de nouveaux départs

Pour maintenir le conflit palpitant, Warborne repose sur un système de saisons mensuelles. À la fin de chaque saison, les territoires du monde sont réinitialisés, offrant à chaque guilde une nouvelle chance de domination. Les Drifters, équipements, cicatrices et objets cosmétiques débloqués sont conservés, garantissant une progression à long terme tout en maintenant la compétitivité sur le champ de bataille.

Ce qui vous attend dans la saison 1

La Saison 1 débute aujourd’hui avec des changements majeurs inspirés par les retours des joueurs :

Conditions de victoire repensées : gagner ne repose plus sur la capture du Cœur de Fireforge. Le classement et les récompenses sont désormais déterminés par le total de points d’occupation obtenus via les hubs et forteresses capturés en fin de saison.

Plus d’opportunités pour les guildes intermédiaires : toutes les guildes sont désormais limitées à 10 hubs, ce qui met l’accent sur les cibles stratégiques et favorise des choix tactiques plus poussés. Même les guildes les plus puissantes ne peuvent pas contrôler l’intégralité de la carte, ce qui ouvre la voie aux alliances, aux trahisons et aux stratégies de contournement.

Une méta stratégique enrichie : Les joueurs peuvent renverser le cours d’une bataille grâce à des combinaisons créatives de compétences, à l’exploitation du terrain, des structures déployables et des véhicules. L’issue dépend bien souvent de la ruse plutôt que du nombre…

Les récompenses de fin de saison incluent des cadres d’avatar exclusifs, des devises rares, des succès saisonniers donnant accès à du contenu unique, ainsi que des modules de puissance permanents, essentiels pour la progression à long terme. Chaque combat compte, chaque jour de la saison est décisif.

Warborne Above Ashes est disponible dès maintenant dans le monde entier sur Steam.