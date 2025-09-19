Fellowship, entre en bêta ouverte avant sa sortie en accès anticipé

Partager Facebook

Jusqu’au 23 septembre, les joueurs PC du monde entier peuvent découvrir comment ce titre inédit et original élimine le superflu et la routine des MMO pour offrir ce que les joueurs veulent vraiment : des donjons, toujours des donjons. Durant la bêta ouverte, les joueurs auront accès à de nouveaux contenus, dont Mara, l’héroïne récemment dévoilée, de nombreux donjons supplémentaires, de nouveaux systèmes de jeu et bien plus encore.

La bêta ouverte de Fellowship est disponible dès maintenant sur Steam et s’achèvera le mardi 23 septembre à 19 h (heure française). Pour cette bêta ouverte, des serveurs seront disponibles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce test permettra aux joueurs de découvrir sept héros (deux tanks, trois DPS – dont Mara, un personnage récemment dévoilé –, et deux soigneurs) qui figureront dans la sélection de héros variés de Fellowship, d’explorer des donjons épiques, d’affronter des ennemis redoutables et de récupérer du butin légendaire. Comparé à la démo de Steam Néo Fest en février, en plus d’introduire un nouveau héros DPS, Mara, la bêta ouverte présentera de nouveaux systèmes de jeu, incluant une approche renouvelée du matchmaking et de la recherche de groupe, ainsi qu’un système de progression captivant avec des armes, des gemmes, des talents, de l’artisanat, des objets légendaires et plus encore. De plus, la bêta ouverte introduira un nouveau donjon baptisé « Les Marchés d’Urrak », de nouvelles fonctionnalités comme la personnalisation cosmétique permettant de modifier l’apparence des pièces d’armure, du nouvel équipement, de nouvelles montures, des améliorations visuelles et des ajustements des mécaniques de jeu basés sur les retours des participants de Steam Néo Fest.