Lancement Mondial pour Super Mario Bros. Wonder

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le prince Florian a invité Mario et ses amis au Royaume des Fleurs, mais un intrus au visage familier débarque sans prévenir ! Bowser et ses sbires jouent les trouble fête en volant une fleur prodige qui fusionne Bowser avec le château du prince Florian, le transformant en forteresse volante ! Tandis que le pouvoir de la fleur prodige se répand dans tout le royaume, toutes sortes d’événements étranges et prodigieux commencent à se produire… Fort Bowser est désormais en liberté, et les joueurs doivent faire équipe avec Mario et ses amis pour sauver le Royaume des Fleurs dans une aventure en 2D à défilement horizontal.

Voici quelques-unes des fonctionnalités que les joueurs pourront découvrir au cours de cette prodigieuse aventure :

Un royaume débordant de diversité : le Royaume des Fleurs est constitué de six mondes distincts qui entourent les Îles Florales, offrant aux joueurs un total de sept zones à explorer, dont des zones ouvertes qu’ils pourront explorer librement.

: le Royaume des Fleurs est constitué de six mondes distincts qui entourent les Îles Florales, offrant aux joueurs un total de sept zones à explorer, dont des zones ouvertes qu’ils pourront explorer librement. Un monde aux mille prodiges : chaque stage contient sa propre fleur prodige, qui est bien souvent cachée. Quand un joueur touche une fleur prodige, un prodige se déclenche, modifiant complètement le stage et le gameplay : les tuyaux peuvent s’animer, le sol peut s’incliner, la perspective peut se modifier ou les personnages peuvent se mettre à flotter dans les airs. Certains prodiges peuvent même transformer votre personnage.

: chaque stage contient sa propre fleur prodige, qui est bien souvent cachée. Quand un joueur touche une fleur prodige, un prodige se déclenche, modifiant complètement le stage et le gameplay : les tuyaux peuvent s’animer, le sol peut s’incliner, la perspective peut se modifier ou les personnages peuvent se mettre à flotter dans les airs. Certains prodiges peuvent même transformer votre personnage. Toute la bande est là : le jeu propose aux joueurs 12 personnages différents, dont Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune et même Toadette. Tous ces personnages se jouent exactement de la même manière. De plus, il est possible de choisir des Yoshis de couleurs différentes ainsi que Carottin, qui ne subissent pas de dégâts, ce peut être un bon choix si les joueurs recherchent une expérience plus facile.

: le jeu propose aux joueurs 12 personnages différents, dont Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune et même Toadette. Tous ces personnages se jouent exactement de la même manière. De plus, il est possible de choisir des Yoshis de couleurs différentes ainsi que Carottin, qui ne subissent pas de dégâts, ce peut être un bon choix si les joueurs recherchent une expérience plus facile. Une profusion d’objets : en plus des objets classiques, Super Mario Bros. Wonder propose trois nouvelles transformations. La forme d’éléphant permet de fracasser les blocs, d’envoyer valser les ennemis, et même d’aspirer et recracher de l’eau. Grâce à la fleur à bulles, vous pouvez lancer devant vous des bulles capables de capturer les ennemis à distance. La forme de foreuse permet d’éliminer sans effort les ennemis blindés ou protégés par des pointes. Elle permet aussi aux joueurs de plonger dans le sol (ou dans un plafond) pour se déplacer.

: en plus des objets classiques, Super Mario Bros. Wonder propose trois nouvelles transformations. La forme d’éléphant permet de fracasser les blocs, d’envoyer valser les ennemis, et même d’aspirer et recracher de l’eau. Grâce à la fleur à bulles, vous pouvez lancer devant vous des bulles capables de capturer les ennemis à distance. La forme de foreuse permet d’éliminer sans effort les ennemis blindés ou protégés par des pointes. Elle permet aussi aux joueurs de plonger dans le sol (ou dans un plafond) pour se déplacer. Une pléthore de badges : au fil de l’aventure, les joueurs pourront obtenir différents badges, chacun doté d’une capacité spéciale. Certains permettent, par exemple, de planer dans les airs, d’accélérer sous l’eau ou encore de faire des bonds gigantesques. D’autres badges donnent aux joueurs des bonus bien pratiques, comme un super champi supplémentaire, des pièces bonus pour l’élimination des ennemis, ou la capacité de détecter les objets cachés dans les stages.

: au fil de l’aventure, les joueurs pourront obtenir différents badges, chacun doté d’une capacité spéciale. Certains permettent, par exemple, de planer dans les airs, d’accélérer sous l’eau ou encore de faire des bonds gigantesques. D’autres badges donnent aux joueurs des bonus bien pratiques, comme un super champi supplémentaire, des pièces bonus pour l’élimination des ennemis, ou la capacité de détecter les objets cachés dans les stages. Un plaisir à partager : rassemblez jusqu’à trois amis en multijoueur local. Il est possible de ranimer les fantômes des autres personnages, ou même de se faire transporter par les Yoshis. Lors du jeu en ligne*, les joueurs peuvent voir quels sont les stages auxquels jouent leurs amis pour les rejoindre. Ensemble, ils peuvent alors jouer les stages normalement ou les transformer en courses de vitesse. Même en jouant seul en ligne, il est possible de rencontrer des ombres de joueurs réels et des panneaux spéciaux placés par des joueurs en ligne. Touchez ces panneaux pour revenir en jeu si vous êtes vous-même un fantôme, ou posez votre propre panneau pour aider les autres.

Une console Nintendo Switch – Modèle OLED : Édition Mario rouge est déjà disponible en magasin (jeu non inclus). La console, ainsi que ses deux manettes Joy-Con et la station d’accueil Nintendo Switch, arborent toutes la couleur rouge emblématique de Mario. L’arrière de la station d’accueil est orné d’une silhouette de Mario en pleine action.