Lancement officiel de la plateforme de jeu blockchain C2X

La plateforme de jeu blockchain C2X a été officiellement lancée. Elle entend s’imposer comme une plateforme participative permettant à ses participants (créateurs, fournisseurs, utilisateurs) d’évoluer ensemble grâce à la technologie blockchain.

À terme, la plateforme C2X entend devenir une « Plateforme Publique » où les utilisateurs et les fournisseurs de jeux évoluent ensemble, une « Plateforme Ouverte » où tout le monde peut participer en tant que développeur de jeu et une « Plateforme Communautaire » où les participants peuvent exprimer leurs points de vue sur les opérations de la plateforme.

La plateforme C2X est le fruit d’un effort collaboratif entre des partenaires leaders de l’industrie : Terraform Labs, Hashed et Com2uS Group. Elle va réduire le coût du ticket d’entrée à l’industrie blockchain pour les développeurs de jeux vidéo et offrira plus d’options aux joueurs parmi tous les jeux blockchain du marché.

Le jeton C2X, natif de la plateforme qui vient de sortir, est conçu sur la base du réseau de blockchain Terra en tant que jeton de gouvernance. Le C2X token va construire à l’avenir sa propre économie, en connexion avec divers services de la plateforme comme les jeux blockchain et les places de marché NFT. Les jetons alloués à la création d’un écosystème seront distribués aux participants de manière transparente en vue de partager les bénéfices.

Avec la mise en circulation de C2X, l’activité blockchain jeux vidéo de C2X devrait s’accélérer. À partir du premier trimestre 2022, plus de dix jeux blockchain de genres différents sortiront sur la plateforme C2X, lancée par son partenaire initial Com2uS Group. De plus, d’autres services blockchain comme des places de marché NFT et un portefeuille de cryptomonnaie seront lancés cette année.