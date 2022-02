Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est à présent disponible dans le monde entier sur mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu de cartes à collectionner est désormais disponible à travers le monde sur iOS et Android – peu importe la plateforme, c’est l’heure du duel !

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, l’adaptation ultime en jeu vidéo de l’iconique JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!, est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Le jeu de cartes à collectionner de KONAMI sort sur mobile dans le monde entier après son lancement couronné de succès sur consoles et PC. Les joueurs du monde entier s’affrontent déjà sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam et Nintendo Switch, et les joueurs sur mobile peuvent désormais se joindre à eux et profiter du jeu et de la progression cross-platform sur toutes les plateformes, y compris sur iOS et Android.

Entièrement basé sur le JCJ Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose une nouvelle façon de jouer et d’observer d’intenses et magnifiques duels OCG/TCG Yu-Gi-Oh!. Il comprend :

Les règles Master Duel de l’OCG/TCG Yu-Gi-Oh!

Des modes Didacticiel et Stratégie du duel, pour aider les nouveaux joueurs à apprendre les règles du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!

Des campagnes basées sur les différents types de deck intégrant des séquences d’histoire qui racontent le lore des cartes

Le jeu en ligne cross-platform, pour permettre aux joueurs de s’affronter indépendamment de leur plateforme

L’accès aux donnés de sauvegarde cross-platform, pour continuer à jouer d’une plateforme à une autre

Plus de 10 000 cartes* et d’autres récompenses à débloquer en jouant

Le craft de cartes, pour désassembler les cartes non désirées afin d’en générer de nouvelles

Une expérience personnalisable à travers les compagnons, les protections de cartes, les tapis de jeu et plus encore

Des fonctionnalités et des ressources complètes pour la construction de deck, dont une base de données massive

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.