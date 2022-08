Lancement officiel de Madden NFL 23 doté du FieldSENSE et qui rend hommage à Coach John Madden

Partager Facebook

Le début de la saison 2022 de National Football League (NFL) est proche tandis que Electronic Arts Inc. lance dans le monde entier EA SPORTS™ Madden NFL 23 sur Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC via l’appli EA pour Windows, Origin™, Steam® et l’Epic Games Store. Avec l’éponyme Coach John Madden célébré sur toutes les jaquettes et porté par l’impact du système de gameplay FieldSENSE™ sur les versions PS5 and Xbox Series X|S, Madden NFL 23 propose l’expérience de simulation de football US en 11vs11 la plus authentique jamais vue.

A travers le monde, les fans ont d’ores et déjà pu faire de l’expérience de FieldSENSE, grâce à l’accès anticipé, et du nouveau palier qu’il offre pour un gameplay ultra-réaliste, au niveau, et qui permet aux joueurs de démontrer leurs capacités manettes en main grâce au niveau avancé de contrôle qu’il amène. FieldSENSE propose un réalisme accru sur le terrain à travers un système d’animations qui permet d’entrer en contact avec tout le monde et permet de redéfinir les interactions en défense, tandis que de nouvelles fonctionnalités telles que les 360 Cuts permettent aux joueurs de changer de direction de manière précise pour le porteur de balle, et enfin le Skill Based Passing qui offre aux joueurs un contrôle complet de l’endroit où ils aimeraient diriger la balle. De plus, des améliorations apportées aux systèmes de jouabilité de base apportent un nouveau niveau d’équilibre ainsi que des mises à jour des couvertures défensives, les blocages de passes et la maîtrise des quarterbacks mobiles.

Cam Weber, EVP et Group GM d’EA SPORTS, dit: « L’amour profond qu’avait le Coach Madden pour le football US a façonné ce sport, et nous sommes tous profondément fiers de continuer à accueillir des millions de joueurs pour faire l’expérience de cette passion à travers Madden NFL. Nous avons hâte d’introduire à une nouvelle génération de fans des niveaux sans précédent d’authenticité et un gameplay réaliste dans Madden NFL 23, le tout inspiré par Coach Madden.«

Il est important pour Madden NFL de représenter de manière fidèle l’imagerie de la NFL et de ses joueurs, via le partenariat entre EA avec la NFL Players Association et OneTeam Partners. Dans Madden NFL 23, de nouvelles silhouettes de joueurs, des ressemblances de nouveaux joueurs et de coach, l’équipement retravaillé utilisant les nouveaux scans complets des joueurs et des visages le jour des matchs élèvent l’authenticité à travers le jeu. Le mode Franchise reçoit de nouvelles améliorations dans les Joueurs Libres et les Contrats, ainsi que l’ajout de Player Tags et de Motivations pour aider les joueurs dans leurs prises de décisions, ainsi que des améliorations dans le Scouting et une meilleure approche dans les transferts. Tandis que Face of the Franchise: The League permet aux fans de choisir entre cinq postes pour créer leur carrière NFL de légende pendant qu’ils essaient de faire leur entrée dans le Madden NFL 99 Club. Dans Madden Ultimate Team, les fans peuvent explorer un outil de création d’équipes simplifié et s’affronter lorsqu’ils le souhaitent tout en créant l’effectif le plus puissant à partir des stars actuelles et passées de la NFL. Les modes The Yard et Superstar KO font tous deux leur retour pour offrir aux joueurs une manière de jouer simple et divertissante avec leurs amis dans des situations où les règles du jeu sont modifiées.

De même, Madden NFL 23 Mobile est de retour pour sa neuvième saison avec l’expérience NFL la plus authentique et la plus immersive sur mobile. Les joueurs vont être présentés avec une panoplie d’améliorations visuelles et de gameplay, incluant un système de progression d’année en année, un centre de transferts mis à jour pour améliorer son équipe et des améliorations visuelles comme les réglages de silhouettes de corps, de météo, d’animations d’écran géant et de luminosité.