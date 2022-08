Mobile Legends: Adventure célèbre son 3ème anniversaire avec des récompenses spéciales

Partager Facebook

Lancé au Japon et en Corée du Sud en 2021, MLA a connu un énorme succès et a rapidement atteint la tête du classement des jeux free-to-play sur iOS et Google Play en Corée du Sud, se classant également numéro 1 des téléchargements sur ces deux plates-formes au Japon l’année dernière.

Comme dans tout jeu AFK (« away from keyboard ») ou « idle » sur mobile, les joueurs peuvent jouer ou arrêter quand ils le souhaitent sans que cela n’affecte leur progression en jeu. Alors que certains développeurs de jeux AFK attirent les joueurs par le biais de récompenses ininterrompues, d’autres misent sur le style artistique, qui rappelle parfois la peinture sur verre. Mais qu’en est-il d’un jeu qui combine à la fois le JRPG et l’AFK ?

Mobile Legends: Adventure (MLA) est un RPG mobile « idle » mettant en scène les héros de Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) et leur périple sur la Terre de l’Aube. Incarnez un commandant impérial, recrutez vos héros préférés, formez votre propre escouade et explorez tous les recoins de la Terre de l’Aube, mais cette fois dans un style typique des animes fantastiques japonais. Contrairement à d’autres jeux AFK, MLA met l’accent sur la progression de son scénario. Les joueurs de JRPG sont souvent touchés par l’histoire, au point de s’identifier inconsciemment à leur rôle dans le jeu. L’intrigue principale de MLA est également développée à travers les dialogues entre les personnages mais aussi lors des cinématiques, et chaque personnage dispose d’animations de haute qualité. En termes de gameplay, sa principale composante est le combat au tour par tour, mais MLA comprend également plusieurs quêtes stratégiques mineures, telles que l’exploration classique de donjons et de labyrinthes.

L’intrigue de MLA poursuit l’histoire de certains personnages populaires de MLBB, comme les différents épisodes dans lesquels Esmeralda tisse des liens avec Alice et Lunox, mais elle comprend également de nombreux héros originaux. Des héros à thèmes différents seront proposés pour chaque saison, comme Tokinibara, une femme samouraï qui a perdu un œil lors du combat contre les Onmyoji et sortira dans la toute nouvelle saison 8.

MLA offre une expérience de jeu à long terme plus ergonomique que la plupart des jeux « idle » puisqu’il n’est pas répétitif et qu’il suffit de jouer 5 à 10 minutes pour accomplir les quêtes quotidiennes. La composante principale du titre est le jeu passif, mais il n’est pas nécessaire de payer pour monter facilement de niveau : même si le joueur n’est pas actif, son équipe en jeu continuera à se battre et à se développer au niveau d’aventure actuel. Les héros collectent automatiquement des récompenses pour les joueurs pendant qu’ils dorment, travaillent ou jouent à d’autres jeux, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’aller chercher des ressources pour les faire monter en niveau. MLA dispose d’un système unique de montée de niveau en un seul clic qui évite de dépenser des ressources pour chaque nouveau héros invoqué. Il suffit aux joueurs de placer 5 de leurs héros de niveau le plus élevé dans le Sanctuaire sacré, puis de placer leurs nouveaux héros dans les emplacements disponibles pour les faire monter instantanément au même niveau que ces derniers.

L’équipe de développement accorde une grande importance à l’opinion des joueurs sur le gameplay et les personnages. Par exemple, les développeurs du jeu ont transformé Clara, qui apparaissait à l’origine dans la boutique sous la forme d’un simple panneau, en une héroïne officielle dotée de compétences bien définies et d’une image plus raffinée car elle était très appréciée des joueurs. Son lancement a eu lieu en juillet dernier. De même, le mage populaire Valir a également été imaginé dans différentes versions, reflétant ainsi les intentions de l’équipe artistique. Enfin, l’événement de jeu très demandé Mirage sans teint sera également de retour cette fois-ci.

Du 26 août au 15 septembre, une série d’événements pour le 3ème anniversaire et la Fête de l’île sera lancée dans MLA, avec la plus grande vague de bonus de l’histoire du jeu, notamment des packs de Diamants, des Parchemins d’Invocation Premium, des Parchemins d’Invocation Miracle, des Fragments de héros 5 étoiles gratuits et des réductions sur le passe mensuel.

Le 19 août, les joueurs recevront une invitation à la Fête de l’île et pourront la partager avec leurs amis. Après avoir atteint un certain nombre d’invitations, tous les joueurs du serveur recevront des récompenses. Les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu’à 150 cartes gratuites la première semaine.

Les détails de l’événement sont disponibles ci-dessous :

Jusqu’à 150 cartes GRATUITES pour les nouveaux joueurs, jusqu’à 100 cartes GRATUITES pour les joueurs actuels pendant la première semaine : Utilisez le code SUMMER0826 pour obtenir 20 Tickets de recrutement premium gratuits et 1000 Diamants. Les événements en jeu offriront aux joueurs 80 cartes et les nouveaux joueurs peuvent échanger au moins 50 coupons de recrutement gratuits par le biais de missions au cours de la première semaine.

Utilisez le code pour obtenir 20 Tickets de recrutement premium gratuits et 1000 Diamants. Les événements en jeu offriront aux joueurs 80 cartes et les nouveaux joueurs peuvent échanger au moins 50 coupons de recrutement gratuits par le biais de missions au cours de la première semaine. Nouveaux skins d’été pour Freya, Wanwan, Selena, Tokinibara.

Les skins d’été les plus populaires de l’année dernière pour Lunox et Lesley seront de nouveau disponibles en stock (du 2 au 15 septembre).

Passe mensuel à moitié prix (du 26 août au 15 septembre).

Un événement de chasse au trésor où tous les joueurs d’un même serveur peuvent accomplir des tâches pour faire progresser la barre de progression de leur serveur : une fois que la barre de progression atteint 100%, les joueurs pourront récupérer des trésors.

Accomplissez certaines tâches pour obtenir gratuitement le héros de l’Ordre populaire « Lunox ».

Un événement de connexion quotidien (connexion pour les récompenses).

Cette fois-ci, notre voyage commence en mer. Pendant le voyage, les héros tombent sur une île magnifique et la nomment Gretchen. C’est l’été, que la fête du carnaval commence ! Prenez vos boissons et retrouvez vos chers compagnons. Téléchargez dès maintenant Mobile Legends: Adventure sur l’Apple store et Google play.