L’attente est enfin terminée ! De nouveaux épisodes de La série : Pokémon, les Horizons sont disponibles

Les fans vont pouvoir visionner les derniers épisodes de la série et continuer à explorer le monde des Pokémon aux côtés des protagonistes Liko et Rhod et de leurs partenaires Pokémon : Poussacha et Chochodile. Ensemble, ils vont vivre des aventures pleines d’action avec Friede, capitaine Pikachu et le reste des Electacleurs Volants et ainsi découvrir tous les mystères qui les attendent.

Liko, Rhod et Friede partent à la recherche du Rayquaza noir. Pris au coeur d’une tempête, ils trouvent refuge dans une cabane de montagne où ils trouvent un Bibichut sauvage. Liko est déterminée à en apprendre davantage sur ce Pokémon et comprend à son tour quelque chose sur son propre objectif en tant que dresseuse de Pokémon.

Ils atteignent la mine de Galar, mais se retrouvent face à face avec un Sulfura de Galar furieux détenant une Poké Ball antique !

La série sera diffusée à 11h30 tous les mercredis et les épisodes seront disponibles également sur l’application Gulli et M6+.