DES AMBITIONS DANS LE SEGMENT B-SUV : LA NOUVELLE CITROËN C3 AIRCROSS AU DESIGN MARQUANT DISPONIBLE

Citroën dévoile aujourd‘hui les premières images du nouveau C3 Aircross qui partage avec la berline C3 la même identité de style, promesse d’espace et de confort à bord ainsi que l’ambition de bousculer le marché avec un positionnement prix très compétitif. Les deux modèles reposent sur la même plateforme Smart Car favorisant ainsi une grande diversité d’offre en termes d’énergie et une maitrise des couts.

C3 Aircross change radicalement et entre dans une nouvelle dimension en adoptant un caractère plus affirmé, plus d’espace à bord et jusqu’à 7 places, une offre de motorisations élargie et toujours autant de confort à bord. Associée à un positionnement prix très compétitif, cette version plus mature et musclée est totalement en phase avec les attentes du marché.

01. UN STYLE MODERNE ET COHÉRENT

Le nouveau C3 Aircross intègre les nouveaux éléments de langage de style de Citroën dont le concept Oli était le manifeste et C3 la première réalisation. Son design intègre ainsi la nouvelle signature identitaire de la Marque et un langage formel assumé. Sa face avant très verticalisée présente fièrement le nouveau logo Citroën et adopte la signature lumineuse caractéristique en 3 segments lumineux. Très moderne, son style met en avant également la qualité et le soin du détail en reprenant le motif des chevrons sur certains éléments. En complément de ces graphismes, Citroën joue avec la perception de sa silhouette et la personnalisation en cassant la lecture verticale du modèle via une offre de toit bi-ton et animant C3 Aircross au travers de ponctuelles de couleur, les color clips, présents au niveau du bouclier et de la custode et que le client pourra changer au gré de ses envies.

02. UN SUV QUI RENFORCE SON CARACTÈRE

Nouveau C3 Aircross change radicalement d’attitude pour passer d’un modèle mettant en avant des rondeurs et de la bienveillance à un modèle qui sans être agressif dégage un style plus anguleux, musclé et affirmé. Puissant et suggérant la robustesse, C3 Aircross assume son typage SUV avec un capot haut et horizontal, des ailes et des voies élargies, des épaulements solides bénéficiant de protection qui coiffent de grandes roues de 690mm de diamètre. Chaque ligne de style permet de mettre de la tension et de l’énergie pour un modèle qui dégage désormais une grande assurance. Sa silhouette est très équilibrée et exprime de la force.

03. SUV COMPACT OFFRANT JUSQU’À 7 PLACES

Nouveau C3 Aircross change de dimension pour atteindre désormais 4,39m de longueur au service d’une plus grande habitabilité à bord. Les proportions équilibrées de sa silhouette laissent deviner un empattement très long, le plus grand de sa catégorie. Cela permet d’offrir plus d’espace aux jambes pour les passagers à l’arrière. Autre élément rendu possible par la taille de C3 Aircross et que le style permet de découvrir : le dessin du panneau de custode offre une poupe dynamique et verticale, assurant une bonne habitabilité aux occupants de la troisième rangée. C’est là une nouveauté majeure sur le segment avec la possibilité d’accueillir en tout confort jusqu’à 7 personnes à bord grâce à deux sièges escamotables dans le coffre. Le C3 Aircross ne manque pas d’astuces pour faciliter la vie de la famille au quotidien en proposant ainsi une grande flexibilité d’usage. Pour autant, C3 Aircross reste très compact pour se faufiler sans problème et se garer sans stress. Rationnel, polyvalent et rassurant, le C3 Aircross est un SUV facile à vivre.

04. UNE OFFRE MULTI-ÉNERGIE ADORABLE

Ce nouveau B SUV partage avec la berline C3 la plateforme Smart Car, inaugurée par Citroën et pensée dès le départ pour accueillir de manière optimale une offre électrique. Ainsi C3 Aircross est parfaitement en phase avec les enjeux de la transition énergétique en proposant pour la première fois aux cotés d’une offre thermique traditionnelle une offre d’hybridation qui facilite l’accès à l’électrification et dont la polyvalence est parfaitement adaptée pour ce type de silhouette. Et pour aller plus loin il sera également désormais disponible en 100% électrique avec une offre accessible produite en Europe.

05. DE LA SÉRÉNITÉ À BORD

La silhouette SUV de C3 Aircross promet une garde au sol rehaussée, plus sécurisante en roulage, facilitant l’accès à bord et favorisant une position de conduite en hauteur qui permet une meilleure vision. Des éléments qui participent au sentiment de bien-être à bord, une autre signature de C3 Aircross. A l’image de la berline C3, le nouveau C3 Aircross mettra en avant le confort et disposera de tous les équipements et technologies attendus par les clients de ce marché.

06. UN CHANGEMENT DE DIMENSION

Avec le tout nouveau C3 Aircross qui sera commercialisé d’ici l’été, Citroën propose une nouvelle vision du SUV compact européen sur un marché majeur. Depuis 2020, les ventes de B-SUV ont dépassé celles des berlines du segment B en Europe. Les ventes dépassent les 2 millions d’immatriculations chaque année sur un marché devenu ultra concurrentiel. Citroën est arrivé sur ce segment de marché en 2008 avec le Citroën C3 Picasso. Le B SUV n’existait pas vraiment alors, mais déjà Citroën proposait un véhicule offrant une position de conduite surélevée et de l’espace à bord pour un véhicule fonctionnel au caractère unique de « magic box ». L’appellation Aircross fait son apparition en 2017 avec C3 Aircross qui conserve une praticité de référence en y ajoutant les codes d’un baroudeur. Mi 2024, Citroën dévoilera le nouveau C3 Aircross qui se réinvente totalement pour répondre aux attentes des familles. Il change totalement de dimension avec un style puissant et affirmé, plus d’espace à bord et de modularité avec la capacité d’accueillir jusqu’à 7 personnes, des offres électrifiées de l’hybride au 100% électrique, et du confort et de la connectivité à bord.

Les prix commencent à CHF 18’990, garantie d’usine de 5 ans incluse !