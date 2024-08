Partager Facebook

Pablo et sa sœur Apolline s’évadent de leur quotidien en jouant à Darknoon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Night, qu’il initie à ses petits trafics, et s’éloigne d’Apolline. Alors que la fin du jeu s’annonce, les deux garçons provoquent la colère d’une bande rivale…

« Eat the Night » est un film à la fois ultra inventif, ultra violent et ultra romantique qui se déroule sur fond de jeux video et de trafic de drogues. Déroulant plusieurs intrigues en parallèle qui finissent par se croiser, il offre le portrait d’une jeunesse désoeuvrée. Il a été présenté à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs. Une œuvre déroutante, fascinante et captivante !

Un film de Caroline Poggi, Jonathan Vinel

Avec Théo Cholbi, Lila Gueneau, Mathieu Perotto

Distributeur : Sister Distribution

Date de sortie : mercredi 28 août 2024

Durée : 107 min.

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans