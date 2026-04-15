Laufey, la star du jazz pop, sera la tête d’affiche de la saison 14 de Fortnite Festival

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après son concert mémorable à Coachella le weekend dernier, Laufey, artiste deux fois lauréate d’un Grammy Award, débarque sur Fortnite Festival avec son style unique en tant qu’icône de la Saison 14

À partir du 16 avril, les joueurs du monde entier pourront s’inspirer du style captivant, de la voix incroyable et de l’esthétique romantique et vintage de Laufey grâce à de nouvelles façons de jouer et au Passe Musique Dernières lueurs de la saison 14. Accessible à tous les membres du Crew Fortnite, ce tout nouveau Passe Musique offre immédiatement la tenue Laufey (robe blanche). En progressant, vous débloquerez des instruments, des auras, le morceau « Madwoman » et la tenue Laufey de l’ère dorée, tous inspirés par Laufey. Ces deux tenues sont inspirées des looks originaux créés par Bode pour la tournée « A Matter of Time » de Laufey !

La boutique d’objets proposera également la tenue Laufey (Lover Girl) (inspirée du look Valentino de Laufey dans son clip musical « Lover Girl »), l’accessoire de dos Mei Mei le lapin, ainsi que des morceaux et des emotes pour « Lover Girl » et « Tough Luck ».

L’arrivée de Laufey coïncide également avec certaines des plus importantes mises à jour de gameplay de Fortnite Festival. Il sera désormais possible de chanter en temps réel avec n’importe quel microphone compatible avec Fortnite grâce au chant au micro, de connecter des kits de batterie compatibles pour rendre l’expérience de jeu encore plus réaliste avec la batterie pro, et de passer rapidement d’un morceau à l’autre pendant les sessions de jeu grâce à la nouvelle interface utilisateur Mix Rapide.