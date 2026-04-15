Les vêtements et la culture urbaine emblématiques de Nike SB arrivent dans skate.

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L’intégration de Nike SB dans skate. va au-delà de simples produits puisqu’un événement en jeu Nike SB à durée limitée se tiendra jusqu’au 5 mai. Par ailleurs, la fonctionnalité très demandée par les joueur·se·s de skater de nuit arrive avec Grom de nuit, accompagnée d’une variante Nike SB du skatepark, ainsi qu’une vaste collection d’éléments cosmétiques et de défis inspirés de vidéos de skate Nike SB populaires. Ces ajouts apportent une touche d’authenticité supplémentaire à skate. et permettront aux joueur·se·s de s’équiper de chaussures et de vêtements propres à la culture skate depuis des décennies.

Un nouveau court-métrage d’animation est également disponible

L’événement à durée limitée Grom de nuit transforme l’Île de Grom en une oasis de skateboard nocturne. Pour la première fois, tous les skateur·euse·s pourront rider au clair de lune dans un skatepark aux couleurs de Nike SB situé sur l’Île de Grom, qui a été introduite pour la première fois au début de la saison 3, le 10 mars. Grom de nuit sera disponible pour tout le monde jusqu’au 5 mai. Une fois l’événement terminé, les skateurs auront besoin d’un passe de 24 h pour le taxi aquatique de San Van acheté avec des jetons RIDE ou du skate.Pass Premium pour découvrir Grom de nuit.

L’événement en jeu Nike SB ajoute également cinq nouveaux défis nommés d’après des vidéos de skate Nike SB historiques, des tâches personnalisées et des éléments cosmétiques exclusifs. Terminer les tâches et les défis récompensera les joueur·se·s avec de nouveaux éléments cosmétiques, y compris des accessoires comme les chaussures Nike SB Dunk High et les chaussettes logo Nike SB.

En plus des récompenses cosmétiques, les joueurs peuvent désormais équiper leurs personnages avec une grande variété d’options Nike SB légendaires disponibles à l’achat en jeu, notamment :

● ​ ​ Dunk Low Pro

● ​ ​ Zoom Blazer Mid

● ​ ​ Short en jean baggy

● ​ ​ Sweat à capuche

● ​ ​ T-shirts

La saison 3 de skate. “Fluid Flashback” se poursuit jusqu’au 2 juin avec un relooking inspiré des années 70, de nouveaux lieux, tricks, de nouvelles personnalisations et plus encore. L’événement à durée limitée en jeu Nike SB se tiendra jusqu’au 5 mai, tandis que les joueurs pourront continuer leurs aventures de skate sous les étoiles avec Grom de nuit jusqu’au 2 juin.