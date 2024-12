Le casse First World Bank de PAYDAY 3 arrive le 10 décembre

Partager Facebook

Les fêtes de fin d’année débutent tôt cette année ! Tous les joueurs de PAYDAY 3 pourront braquer la première banque mondiale gratuitement dès le 10 décembre.

Il s’agit d’une recréation fidèle du casse original First World Bank, bien-aimé des fans de PAYDAY: The Heist et PAYDAY 2, maintenant reconstitué avec des visuels améliorés et des fonctionnalités peaufinées pour PAYDAY 3.

La mise à jour comprend :