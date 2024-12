EA SPORTS FC s’associe à Tiakola et dévoile une nouvelle collection inédite

Partager Facebook

EA SPORTS FC, en collaboration avec l’artiste musical emblématique Tiakola et la célèbre marque de sport Nike, dévoile une collection inédite disponible sur le jeu EA SPORTS FC 25. Cette collection, inspirée du dernier album de Tiakola, BDLM, et de ses origines en Seine-Saint-Denis (93), offre une véritable immersion dans son univers artistique et culturel.

Dans le mode Ultimate Team™, les joueurs peuvent créer leur équipe de rêve en personnalisant chaque détail, des maillots aux bannières du stade, drapeaux, et bien plus encore. Avec cette collection, EA SPORTS FC permet aux fans d’arborer les couleurs de l’artiste dans le mode Ultimate Team™. Reconnu pour son influence auprès des jeunes générations, Tiakola n’oublie pas d’où il vient, et a souhaité avec ce maillot rendre hommage au 93, un département qui a toujours eu des représentants dans le sport ou dans la musique. Les joueurs auront ainsi accès à divers éléments de personnalisation, notamment un maillot, un short, un tifo et plusieurs accessoires de stade.

​Cette collaboration entre Tiakola, Nike et EA SPORTS FC 25 offre aux joueurs l’opportunité de s’immerger dans l’univers musical et sportif du rappeur. Elle invite les fans de football et les passionnés de musique à découvrir la richesse culturelle et stylistique de cette collection inédite.