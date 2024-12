Éclatez des robots et volez leurs pouvoirs avec Battle Shapers

Partager Facebook

Battle Shapers, le premier jeu du studio indépendant Metric Empire, sort aujourd’hui dans sa forme finale sur Steam au prix de 24,50 €. Profitez d’une réduction de lancement de 30 % jusqu’au 18 décembre 2024, sachant qu’une réduction supplémentaire s’applique si vous possédez Sifu ou En Garde dans votre bibliothèque Steam. Battle Shapers est jouable sur PC et compatible Steam Deck.

Une nouvelle démo est disponible gratuitement pour Battle Shapers, sorti initialement le 3 octobre 2023 en Accès Anticipé.

Battle Shapers est un FPS roguelite solo où l’on contrôle Ada, une Shaper réactivée pour accomplir une mission périlleuse : reprendre le contrôle de la ville futuriste de New Elysium des mains des Overlords et de leurs robots corrompus. Des hordes d’ennemis s’enchaînent à un rythme effréné sur les cinq biomes différents disponibles et il vous revient de découvrir les armes, bonus et améliorations qui vous donneront le coup de pouce nécessaire pour survivre quelques minutes de plus. Chaque ennemi vaincu rend Ada plus forte en lui permettant d’accéder à des armes, des capacités, des améliorations dans ses mouvements et plus encore.

C’est en battant les Overlords eux-mêmes qu’elle pourra s’emparer de leur Shaper Cores, qui augmentent la puissance d’Ada de manière significative. Mais attention : à mesure qu’Ada progresse, les défis montent en intensité, exigeant des capacités d’adaptation, d’anticipation et de réflexes nécessaires pour se tirer du défi complexe représenté par ces environnements en constante évolution.

La spécificité du jeu est la variété de son gameplay, qui vous laisse expérimenter avec la création de builds pour trouver de nouvelles synergies. Au lancement, Battle Shapers offre :

28 armes, avec 16 variantes standard et 24 corrompues

52 modificateurs d’armes et d’équipements, qui peuvent être personnalisés en utilisant le Mod Extractor pour changer les modificateurs sur vos pétoires et votre équipement

24 capacités uniques

4 Shaper Cores différents (Adamant Core, Volt Core, Wind Core, Strike Core) qui peuvent être équipés sur des ports primaires ou secondaires Équiper un Core Primaire change l’apparence d’Ada, offrant un nouveau coup de mêlée ainsi qu’une compétence Ultime additionnelle

38 Shaper Core Enhancers aux bonus variés, comme la maîtrise aérienne avec un Windstep supplémentaire ou remplacer l’amélioration du Dash par un Overkill Laser perçant

Et pleins d’autres surprises !

Pendant l’Accès Anticipé, les joueurs et les joueuses ont régulièrement profité de nouveaux contenus relatifs au gameplay ou à l’histoire. La mise à jour 1.0, nommée Phantom Code, est la neuvième depuis le lancement du jeu, en octobre 2023. Le jeu s’est construit une communauté solide au soutien sans faille et pour la remercier, l’équipe a ajouté des fonctionnalités basées sur les demandes les plus populaires. L’une des nouveautés principales est le Endgame Difficulty System, qui permet à chacun d’ajuster la difficulté avec les Fragment Effects & Access Levels, tout en débloquant des récompenses en réussissant des runs. Ce système permet par ailleurs d’accéder à la vraie fin du jeu.