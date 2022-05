Le cauchemar débute cet automne avec The Chant

La face sombre de la spiritualité s’infiltre dans les confins de la normalité avec The Chant, un nouveau jeu d’horreur psychédélique. Développé par Brass Token et édité par Prime Matter, cet action-aventure horrifique à la troisième personne poussera le joueur dans ses retranchements.

Dans The Chant, Jess Briars participe à une retraite spirituelle au beau milieu d’une île isolée. Elle doit alors tout faire pour tenter de survivre face à des créatures prismatiques, relâchées après qu’un chant rituel a mal tourné, en ouvrant un portail vers une dimension cauchemardesque appelée « L’Obscurité ».

Cette dimension, qui se nourrit d’énergie négative, rend tout le monde fou en s’attaquant aux peurs et aux inquiétudes de chacun, mais aussi en se manifestant à travers des créatures inter-dimensionnelles.

Tout n’est pas perdu ! En levant le voile sur les mystères d’une secte New Age des années 70, tout en renforçant son mental, sa santé et sa spiritualité, est-ce que Jess pourra inverser le chant et éviter d’être prise au piège pour l’éternité dans l’Obscurité ?

The Chant sortira sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC à l’automne 2022.