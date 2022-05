Partager Facebook

Nous nous réjouissons de vous proposer notre spectacle de théâtre interactif.

Notre projet est un désir intense de porter la culture auprès des gens.

Chaque représentation de notre spectacle est différente !

Nous proposons un espace de partage et d’expérimentation par le biais de jeux, de mimes.

Nous offrons de l’interactivité, nous favorisons le plaisir de jouer, nous développons la cohésion sociale, la création de liens intergénérationnels et interculturels.

Une approche didactique et humoristique des Fables, de la légèreté et des sourires sont notre credo.

Nous sommes des actrices du milieu culturel, et notre créativité, pleine de fraîcheur,

donne de l’amour avec humour dans différents lieux, manifestations, festivals…